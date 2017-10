PSD se joacă de-a democraţia. Constanţa, chemată să voteze unicul candidat

4

ponta

Liviu este unul din cei care dupa condam sa la inchs cu suspend continua sa sprijine sistemul basist distrugand la comanda un partid care are cel mai bun prm min din istoria rom.op basista nu stie cum sa faca sa -l dea jos pe VictorP .Pt ca este in op lor un min care face comp si mareste sal si pens .De aia le este frica de ponta pt ca aduce credibilitate si mareste decalajul dintre psd si basisti.De ce da schm un prim mins fff performant? de ce .le este frica basistilor ca ponta a luat masuri pe care nu le a luat nmeni in istoria rom .Liviule daca bati palma cu basistii si -l schimbi pe Victor sa terminat cu psd-ul.Cum dracu candidezi de unul singur!Eu in locul tau nu acceptamsa concurez ....singur faci rau psd-ului ii.distrugi imaginea si dai apa la moara basistilor sa va critice(pe drept). Eu ma intreb de ce nu a cerut basescu scmb lui BOC pt ca ori cum era varza?Ponta deranjeaza rau basistii ce a promis a facut cu Codul Fiscal urm cod munci care o sa term cu sclavia si noul cod al sal si pens care urmeaza sa fie marite!.De aia nu-i "bun"VICTOR P.