Deputatul Stelian Ion, de la USR:

"PSD se întâlnește pe ascuns cu reprezentanții Comisiei de la Veneția“

Deputatul constănțean Stelian Ion, de la USR, a susținut, ieri, că președintele Comisiei juridice, Eugen Nicolicea, a avut o întâlnire cu reprezentanți ai Comisiei de la Veneția.„PSD se întâlnește pe ascuns cu reprezentanții Comisiei de la Veneția. Am aflat indirect în motivarea pe care a spus-o colega noastră la începutul ședinței Comisiei juridice că se contramandează această ședință pentru că președintele Comisiei juridice, domnul Eugen Nicolicea, stă de vorbă cu reprezentanții Comisiei de la Veneția și iată cum aflăm noi pe căi indirecte lucruri foarte, foarte importante pentru activitatea Parlamentului și care sunt de interes național. Nu știm dacă au venit din proprie inițiativă sau dacă au fost invitați, atâta vreme cât nu am știut nici măcar că există o asemenea delegație astăzi în Parlamentul României”, a declarat Stelian Ion, la Parlament.El a afirmat că, cel mai probabil, discuțiile ar viza legile Justiției și propunerile de modificare a Codurilor Penale și de Procedură Penală.Stelian Ion a arătat că ar trebui să existe și o discuție a reprezentanților Comisiei de la Veneția cu parlamentarii Comisiei juridice.„Dacă mai rămân și dacă vom afla acest lucru, cu siguranță trebuie să luăm și noi legătura. A fost o discuție informală, doar am fost anunțați că nu se va ține această Comisie juridică, urmează să facem demersurile, în perioada imediat următoare, pentru a ne întâlni și noi cu acești reprezentanți”, a mai spus deputatul USR.