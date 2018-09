PSD scade în sondaje. Lideri ai partidului cer demisia lui Liviu Dragnea

Trei lideri ai PSD - Paul Stănescu, Gabriela Firea și Adrian Țuțuianu - semnează, în numele unui comitet de inițiativă, o scrisoare prin care cer demisia imediată a lui Liviu Dragnea din fruntea PSD și de la conducerea Camerei Deputaților, pe lângă alte 18 solicitări.Printre altele, semnatarii susțin că situația juridică vulnerabilă a lui Liviu Dragnea a devenit vulnerabilitatea majoră a partidului.„Partidul Social Democrat guvernează România de 1 an și 9 luni, cu rezultate economice pozitive. Toți indicatorii atestă o creștere economică sustenabilă, un nivel record al veniturilor statului, o îmbunătățire a absorbției fondurilor europene. Au crescut salariile, pensiile, ajutoarele sociale și subvențiile pentru agricultori. Avem cel mai mare număr de salariați din ultimii 20 de ani, cel mai redus nivel al șomajului etc. Cu toate acestea, paradoxal, Partidul Social Democrat scade în preferințele electoratului, cercetările sociologice indicând o opțiune de vot cuprinsă între 25% - 30%, cu mult sub scorul obținut de partid la alegerile parlamentare din anul 2016 (47%). De asemenea, președintele partidului, Liviu Nicolae Dragnea, este cotat în sondajele de opinie cu 7% - 12% din preferințele electoratului, cu mult sub cota partidului, fiind de altfel cel mai contestat lider politic din România ultimilor ani. Situația actuală a PSD trebuie văzută și pe fondul unei slabe opoziții politice, în contextul unor mișcări sociale de contestare, tot mai consistente și mai radicale, al creșterii gradului de polarizare a societății românești (pro și contra PSD)”, se arată în scrisoarea liderilor din PSD.Semnatarii scrisorii atrag atenția asupra „situației juridice vulnerabile a liderului PSD, Liviu Dragnea, care a devenit vulnerabilitatea majoră a partidului, elementul principal de atac al Opoziției și a unei părți a societății civile, o perpetuă sursă de neîncredere în plan intern și extern, motivul pentru care se pune la îndoială corectitudinea oricărui demers inițiat de PSD în direcția reformării Justiției”.Ei mai vorbesc despre conducerea discreționară a partidului, transformarea structurilor de conducere - Biroul Permanent Național, Comitetul Executiv - în foruri care validează deciziile luate într-un format restrâns, desființarea de facto a Consiliului Național și a departamentelor partidului, lipsa dezbaterii interne în structurile politice și parlamentare.„În fața situației de criză, pentru a evita izolarea internațională a țării și pierderea încrederii în PSD”, inițiatorii documentului propun o serie de acțiuni: demisia imediată a lui Liviu Dragnea din funcția de președinte al partidului și din funcția de președinte al Camerei Deputaților; asigurarea interimatului conducerii PSD de Viorica Dăncilă, președinte executiv, până la organizarea unui Congres extraordinar, în prima parte a anului 2019; democratizarea vieții interne de partid și asigurarea funcționării statutare a structurilor interne - Birou Permanent Național, Comitet Executiv, Consiliul Național, departamente etc.; menținerea coaliției PSD-ALDE, singura garanție a continuării programului de guvernare; negocierea susținerii parlamentare a Guvernului de către UDMR, minorități naționale, parlamentari independenți; îmbunătățirea actului de guvernare și consolidarea echipei guvernamentale.„Stimați colegi, demersul nostru este unul onest, care nu urmărește interese personale, ci salvarea Partidului Social Democrat într-un moment dificil. Facem apel la toți membrii Comitetului Executiv Național, parlamentari, președinți de Consilii Județene, primari, consilieri județeni și locali, membri și simpatizanți ai partidului să sprijine demersul nostru. Este important să rămânem uniți și solidari, să continuăm guvernarea, dar să avem și viitor. PSD trebuie să rămână cea mai importantă forță politică a țării, un partid de stânga modern și progresist, cu vocație europeană”, încheie semnatarii scrisorii.La rândul lui, Liviu Dragnea nu a dorit să dea declarații pe această temă și a anunțat că social-democrații se vor reuni într-o ședință a Comitetului Executiv Național (CExN) al PSD vineri, 21 septembrie, de la ora 12.30.„Vom vorbi despre toate acestea după ce va avea loc CEx-ul”, a spus liderul PSD, Liviu Dragnea.Ce transmite PSD ConstanțaÎn ceea ce privește Organizația PSD Constanța, președintele Felix Stroe a transmis că, joi, 20 septembrie, social-democrații se vor reuni în cadrul Biroului Permanent Județean, unde se va stabili poziția organizației de la malul mării.„Democrația e o valoare fundamentală pentru PSD, iar în organizația județeană Constanța a PSD sunt promovate toate formele ei de manifestare. Avem un statut al partidului care stabilește cadrul în care funcționează democrația internă de partid. În acest mod trebuie dezbătute problemele partidului, atunci când ele apar. Repet, aceste discuții trebuie purtate, dar numai în forurile statutare ale partidului și numai acolo. Procedând altfel nu facem decât să destabilizăm partidul și să producem confuzie în rândul celor peste cinci sute de mii de membri PSD”, a mai transmis Felix Stroe.