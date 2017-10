„PSD nu se teme că se desfiinţează judeţul, ci că rămâne Nicuşor fără scaun“

1

nu sunt nici pro ,nici contra,mai degraba pt constituirea unor regiuni sau jud. mai mici ,gen jud.sau tinutul dobrogea ..iar braila sa se uneasca ei cu vrancea si galati,sau vrancea cu buzaul

ceea ce sigur vreau...e sa s c a p a m de mazare si co si probabil 200 000 de constanteni vrem asta...,indiferent ca se desfinteaza chipurile sau nu judetul sau nu,cred ca leguma si nicusor mor de frica sa scape din mana un ciolan asa mare ca orasul sau jud.de la malul marii=) ) ) si desi nu-s fan gigi chiru sau pdl ,ma inspira sa dau si eu 5 motive pt care nu il pot vota pe mazare....1, orasul e plin de maidanezi si daramaturi,mai ales in zona centrala si peninsulara,2,a fost propulsat de interlopii pe care ii sprijina tacit in detrimentul firmelor corecte sau legale pe care le ''freaca'' la cap cu corpul de c. al primariei,3,a cheltuit sume imense in anul de criza 2010 si mai nou si in 2011 pt 3 serii anuale de plantari de copacei si flori a firmei varului sau cae are pomacost ,4, a dat pomeni electorale doar mosilor care il voteaza retragand sprijinul dat elevilor si studentilor pt transport,5,a molipsit cu aroganta lui pe mai toti din primarie,aidoma lui mazare ,aproape nimeni din primarie sau serviciile consiliului local nu da audiente sau raspunde la solicitarile oamenilor...exemplele pot continua dar mi-e sila