Deputatul Mihai Lupu:

"PSD joacă alba-neagra cu master planul de transport"

Deputatul constănțean Mihai Lupu, de la PNL, a susținut o declarație politică în Camera Deputaților, tema fiind legată de master planul de transport al României și i-a acuzat pe cei de la PSD că „joacă alba-neagra” cu acest proiect. „În loc să-și recunoască și repare greșelile și, bineînțeles, să-și explice eșecurile majore generate de propriile decizii, Guvernul PSD aruncă acum vina în curtea Opoziției și, culmea ipocriziei, mai și invocă necesitatea stringentă a unui consens pe un document pe care uită să-l prezinte public, darămite să-l agreeze cu celelalte partide parlamentare, așa cum ar fi fost firesc”, a spus deputatul Mihai Lupu. El a explicat că, în mod normal, atunci când se invocă necesitatea consensului pe un proiect atât de important cum este un master plan de transport al României, trebuie să se țină cont și de observațiile celor care li se cere consensul.„Noi, parlamentarii din comisia de transporturi și infrastructură a Camerei Deputaților, am avertizat ministerul de resort că varianta anterioară a master-planului, așa cum a fost ea ulterior prezentată Comisiei Europene, va fi una cu siguranță sortită eșecului, deoarece aceasta reflecta doar propria viziune a Guvernului Ponta sau ambițiile personale ale unor guvernanți PSD, nerespectând nicidecum acordurile anterioare cu Uniunea Europeană privind coridoarele de transport și nici prioritizarea proiectelor în acord cu criteriile europene stabilite. Mai mult decât atât, deși Guvernul Ponta se bate cu pumnul în piept zilnic că are cele mai mari realizări din toate timpurile, la planul pentru autostrăzi, la capitolul fapte, ar putea să ia lecții de la guvernul bulgar, având în vedere că se poate lăuda în acest an doar cu inaugurarea fabuloasei cifre de vreo 10 km de autostradă, iar vecinii noștri din sud, bulgarii, vor inaugura 150 km, depășind astfel România la numărul total de km”, a mai spus deputatul Mihai Lupu.