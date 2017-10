"PSD încurajează tăierea fără restricţii a pădurilor"

Gheorghe Dragomir:

"PSD încurajează tăierea fără restricții a pădurilor"

Copreședintele Filialei Constanța a Partidului Național Liberal, deputatul Gheorghe Dragomir, consideră că PSD folosește politic tema Codului Silvic pentru a promova corupția și hoția în silvicultură.„Prin noul Cod Silvic, PSD nu numai că nu încearcă să stopeze tăierile ilegale, dar le și încurajează prin permiterea tăierii fără restricții a pădurilor de sub 10 hectare, fără a exista condiționalități legate de amenajamentul silvic. Actualul Cod Silvic nu conține nicio prevedere care să prevină defrișările și să stopeze corupția personalului din domeniul forestier. Mai mult, Codul Silvic promovat de PSD conține zero măsuri de protecție a pădurilor împotriva tăierilor ilegale”, este de părere liderul liberal.Parlamentarul PNL de Constanța afirmă că, spre deosebire de PSD, Partidul Național Liberal a susținut și susține măsuri concrete pentru stoparea defrișărilor ilegale, prin amendamentele depuse la Codul Silvic și prin actele normative promovate în perioada în care s-a aflat la guvernare, respinse ulterior de PSD.„PNL a adoptat recent o rezoluție care prevede foarte clar adoptarea unei legislații care să transforme România dintr-o țară exportatoare de materii prime într-o țară care exportă produse finite din lemn. Deși am încercat de mai multe ori promovarea unei astfel de legislații, ne-am lovit constant de opoziția reprezentanților social-democrați. Din păcate, proiectul a fost respins definitiv de Senat, în luna martie. Premierul Victor Ponta este cel care, în numele guvernului, a semnat avizul negativ pentru proiectul PNL, iar parlamentarii PSD și PLR au votat în bloc împotrivă”, a mai declarat deputatul Gheorghe Dragomir.