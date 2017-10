PSD I-A RETRAS SPRIJINUL POLITIC consilierului judetean Sabrina Maria Nedelcu

Surse din PSD Constanta au declarat pentru Cuget Liber ca, in aceasta seara, Biroul Permanent Judetean al partidului s-a reunit de urgenta. Aceleasi surse au precizat ca, in cadrul intalnirii, s-a luat decizia de retragere a sprijinului politic consilierului judetean Sabrina Maria Nedelcu care, in cadrul unei postari pe pagina sa de Facebook a jignit protestatarii.„Practic România nu este de acord ca, atunci când furi, să fii grațiat și să poți returna banii. România vrea să plăteasca 2000 de Ron pe lună pentru acela care a furat 20000 de Ron. Da tare deștepți sunteți sclipitorilor! Și poate îmi spuneți și mie care este munca voastră și cu ce cotizați voi la stat, ăștia care vă duceți de la 09 dimineața la proteste? Putorilor!”, a scris Sabrina Maria Nedelcu pe Facebook.