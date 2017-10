PSD face sondaje pentru candidaţii la primării. Cine va intra în bătălia pentru Constanţa

2

PSD este foarte bine văzut de către alegători.

Reamintim tovarasului Codrin Stefanescu,ca si Ceausescu era foarte bine vazut de alegatori pana in ziua cand alegatorii l-au tras in teapa la Targoviste.Ceausescu a obtinut in noiembrie 1989 "un scor" mult mai mare (aprox. 99.93%).Ceausescu a murit cu gandul la popor si pesedeul va sfarsi cu gandul la Fagadau.Cred ca tov. Codrin Stefanescu,sufera cu capu',are un fel de paranoia ca Ceausescu.Si unul si altul au pierdut contactul cu realitatea(ma bucur).Mai pretiosilor,ASUMATI-VA TRECUTUL,ASUMATI-VA GRESELILE lui Mazare/Constantinescu,coborati cu picioarele pe pamant.Raspundeti la toate reclamatiile si cererile constantenilor,nu ocoliti intrebarile lor,renuntati la aerele voastre de pitici supradotati.Toti suferiti de autism,traiti in lumea voastra,sunteti absenti, si aroganti. Fagadau se crede curat ca un sfant,iti face impresia ca a fost educat la o manastire din Tibet.Nicusor si Mazare au garantat pentru el.Fagadau este ideal pentru functia de primar.Lingusit,gadilat de pesedei,mandru de importanta functiei la care nu se astepta,cu scoala vietii facuta la clasa profesorului Mazare,putin prostut si naiv, Fagadau(un fel de Fekete Peter,prostul de serviciu) este omul care va raspunde pentru toate furtisagurile facute pe spatele lui.Desigur, turcu' plateste cum a platit Mazare,primarul minune.Fagadau sa nu uite ca va trebui sa dea socoteala si pentru toate prostiile facute de Mazare.Fagadau nu are niciun merit,nu se vede.Fagadau este considerat favorit numai pentru ca Regele Soare i-a lasat mostenire palaria colorata cu pene de papagal.Fagadau sa nu uite ca Regele Soare i-a lasat mostenire si niste sosete puticioase.Astept sa-l vad cum le spala.