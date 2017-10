PSD e disperat şi prelungeşte referendumul

1

Teapa Contantinescu

Legea 315/2004 a fost promulgata de catre mizeriile de la PSD. Ei doreau sa imparta tara in 8 regiuni de dezvoltare, atunci viermii de la PD si PNL erau impotriva. Acum PDL-ul doreste reorganizarea Romaniei in 8 regiuni de dezvoltare si ghiciti ce, PSD-ul care initial doreua sa faca ei aceasta reorganizare sunt impotriva. Ideea este in felul urmator: Suntem condusi de niste mizerii pe plan local (PSD), si de alte mizerii pe plan national (PDL). Mizeriile de pe plan local (PSD) nu doresc sa isi piarda puterea, intrucat la centru este PDL-ul. Insa ar fi dorit ca tara sa reorganizeze in 8 regiuni, daca ei ar fi guvernat tara :) Niste viermi sunt si unii si ceilalti. Oricum este bine sa scapam de incompetentii de genul lui Constantinescu si Mazare, nu au facut nimic pentru oras si nimic pentru judet...