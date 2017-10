PSD Constanţa şi-a făcut listele de candidaţi pentru parlamentare. "Ne-am propus cel puţin 40%"

2

Sfaturi pentru candidati

1) CV-ul vostru sa-l tineti secret.Nimeni nu are voie sa-l vada in afara de puscariasul Dragnea,seful vostru.El va cantareste.2)-Sa ne promiteti numai ce nu faceti.Sa nu spuneti ca voi parlamentarii vreti pensii mari,ca ati incurcat-o.Ptiu ...o puschea pe limba mea ! 3)-Temele principale in campania electorala sunt:mariti viteza in localitati,mai multi morti pe asfalt inseamna un pesede preocupat de problema,spuneti ca numai voi dati pensii si salarii mari (Sanchi !),bilete gratuite la toate muzeele,gratuitati pe autobuze,apeducte,racordarea gratuita la reteaua de gaze si gaze gratuite,benzina gratuita,spitale marete,stadioane,fantani arteziene,etc.Promiteti ca nu va doare gura.4)-Daca intalniti un alegator nervos sau un jurnalist care va pune intrebari incomode,luati exemplu de la Ponta,invatatorul vostru.Sa spuneti ca jurnalistul este basist si ca alegatorul are ceva personal cu Mazare(cu voi).Apoi chemati jandarmii.5)-Mergeti in cartierele cu saraci,in satele sarace.Sa bociti impreuna cu sarmanii,sa va smulgeti parul din cap,sa-i mangaiati pe cap,sa-i pupati,ca sa va traga astia in poze.6)-Sa nu dea naiba sa le spuneti ca de la anul se maresc taxele si impozitele.Mai bine va faceti ca nu stiti.