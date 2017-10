PSD Constanţa, prima reacţie după proteste: "Îl sprijinim necondţionat pe Liviu Dragnea"

1

INCONSTIENTA "PUTERII"

SPRIJINITI-L FRATILOR CU PROPTELE SI EVENTUAL UN BAT IN CUR CA ARE MARE NEVOIE IN ACEST TIMP.DAR CU ORICE L-ATI SPRIJINI TOT NU O SA TINA MULTA VREME SI O SA CADA IN PARTEA DE DUPA ZID. ORICUM OMUL ESTE TERMINAT. CRED CA ORICE BOU S-AR FII DAT DIN DRUM INTR-O ASTFEL DE SITUATIE. DAR BOUL NOSTRU PASTE IN CONTINUARE PANA CAND O SA-L BAGE IN GRAJD CU FN LA IESLA SI LANTISOR LA GRUMAZ.