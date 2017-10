PSD Constanţa, în preselecţii pentru alegerile parlamentare. Cine se înscrie?

1

penalii Romaniei

Cum cine se inscrie?Cine este capabil sa fure mai multi bani publici ptr partid si ptr el personal.Aceasta este regula generala in poltica romaneasca. Daca tot este articolul despre PSD,atunci sa vb despre ei.Ca sa ajungi smecher de partid gen Dragnea,Ponta,Nastase etc,incepi de la stadiul de "picciotto" de partid.Adica mananci rahat in gura mare in locul sefilor tai,sifonezi cati mai multi bani cand esti pus sefulet pe o institutie guvernamentala etc,de ex. cazul Dragnea,o ajuti la cumparaturi pe nevasta sefului(mai tineti minte cand ii cara Dragnea sacosele coanei Roman?Pe vremuri cand era copil de pravalie la PD.Exista si fotografii prin ziare si reviste mai vechi).Daca esti un picciotto descurcaret si scapi de DNA,atunci poti deveni un greu in partid.Poti trage sforile si poti ocupa functii mari.Din acel moment un dosar penal si mai ales o condamnare este precum o decoratie,un sut in cur spre galeria dumnezeilor de partid,iar cel mai bun exemplu este Bombonel- cu 2 condamnari la activ a devenit un lider spiritual al TSD.Toti tinerii SD vor sa ajunga ca el, cu 2-3 ani de Rahova, dar cu milioanele in cont. PS.Maine astept un articol despre candidatii PNL,ca sa nu zica lumea ca facem discriminari