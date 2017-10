PSD Constanţa calcă în picioare statutul celor peste 100 de universităţi din Reţeaua de la Marea Neagră

PSD Constanța calcă în picioare statutul celor peste 100 de universități din Rețeaua de la Marea Neagră

Deși protocolul semnat în ianuarie de liderii Mircea Banias (PD-L) și Radu Mazăre (PSD) prevedea 50 de deconcentrate din județul Constanța, pesediștii solicită, în ultima vreme, tot mai insistent, șefia celei de-a 51-a instituții: Secretariatul Național Român al Rețelei Universităților de la Marea Neagră. PSD Constanța a solicitat, la sfârșitul lunii trecute, la centru, numirea fostului deputat Lucian Băluț la conducerea Secretariatului Național Român al Rețelei Univer-sităților de la Marea Neagră. Cererea pesediștilor este cel puțin forțată și asta în primul rând pentru faptul că instituția vizată acum de cei trei trandafiri constănțeni nu a făcut obiectul protocolului semnat în ianuarie de Radu Mazăre și Mircea Banias. Disperarea pesediștilor a fost generată însă de neputința lor de a-i asigura lui Lucian Băluț un loc eligibil pe lista pentru europarlamentare, ceea ce ar fi reprezentat o dovadă de mulțumire față de fostul candidat la deputăție. Trebuie menționat că Băluț a pierdut fotoliul de deputat pe colegiul nr. 2 la un scor foarte strâns, cu doar 100 de voturi. Și, cum fieful pesedist de la malul mării nu se aștepta ca liderii de la centru să le respingă, mai mult sau mai puțin elegant, solicitarea fermă de a avea un loc eligibil pentru candidatul lor la europarlamentare, pesediștii au căutat rezolvarea chiar și în afara protocolului. Ei au pus astfel ochii pe Secretariatul Național Român al Rețelei Universităților de la Marea Neagră, condus, în prezent, de prof. univ. dr. Mamut Eden. Nimic politic până acum Concret, structura râvnită de pesediști doar pentru a-și satisface orgoliile politice este parte a Rețelei Universităților de la Marea Neagră înființată în 1998. Din rețea fac parte 106 universități din 11 țări. Din România sunt 17 universități membre, Constanța fiind reprezentată de toate instituțiile de profil. Secretariatul de la Constanța are un statut special. Numirea directorului se face conform hotărârii de guvern privind înființarea structurii din România de către Ministerul Educației, Cercetării și Inovării. Trebuie menționat, însă, că numi-rea se face pe o perioadă de doi ani, la recomandarea Conferinței rectorilor din zona Mării Negre care are rol de Adunare Generală a rețelei. Următoarea adunare generală a membrilor rețelei ar trebui să aibă loc, potrivit statutului, în septembrie anul viitor, la Moscova, după ce ultima a avut loc anul trecut la Kiev. O numire politică la Secretariatul Național Român al Rețelei Universităților de la Marea Neagră ar reprezenta o încălcare a uzanțelor internaționale și, cel mai probabil, o pată neagră în domeniu pentru structura din România. Nu trebuie omis nici faptul că universitățile funcționează în baza autonomiei universitare și există o mare reticență asupra ingerinței politicului în activitatea universitară. Nu de puține ori, chiar la nivel internațional s-a apreciat că secretariatul de la Constanța este una dintre contribuțiile de marcă ale învățământului superior românesc la cooperarea regională din zona Mării Negre și orice semnal de intervenție politică în acest demers ar putea conduce la decredibilizarea acestei realizări de până acum. Se pare însă că pentru PSD Constanța contează mai puțin uzanțele internaționale sau un statut respectat de peste 100 de instituții de profil din 11 țări și, cel mai probabil, în urma presiunilor pe care le vor exercita în continuare liderii PSD de la Constanța la centru, ministerul de profil le va satisface orgoliile politice. În cursul zilei de ieri, am încercat să obținem un punct de vedere în această problemă și de la prof. univ. dr. ing. Lucian Băluț, fost deputat PSD, cel pentru care pesediștii solicită conducerea structurii. Din păcate, nu am reușit să îl contactăm, telefonul său mobil fiind închis.