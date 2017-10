PSD ar putea legifera votul obligatoriu

1

si cum vor justifica,

in acest caz, un vot care ar figura cam asa: 30% pentru Ponta, 25% Udrea, 35% imotriva ambilor, restul anulate? Unde mai e acordul popular si vointa poporului, pentru investirea in functie a unui politician, cand majoritatea se pronunta impotriva lui? Astia cap au, minte ce le mai trebuie? (Sa nu mai vorbim de faptul ca ei au dat legea care pedepseste traseismul politic, pentru ca acum sa o anuleze, dand voie primarilro sa se plimbe cum vor... Evident, in lipsa premierului... daca CCR va respinge legea, el nici usturoi n-a mincat, nici gura nu-i miroase... Parca a mai facut asta odata... las, fuge de raspundere ca dracu de tamaie.) Vai de ea de tara, cu asa politicieni!