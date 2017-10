PSD ar putea fuziona cu UNPR

Liderii UNPR comentează o eventuală fuziune între partidul lor și PSD, care ar urma să fie discutată la începutul anului 2013, potrivit președintelui PSD Victor Ponta. Progresiștii spun că nu s-a vorbit încă despre o asemenea mișcare, însă ea este salutată și ar fi acceptată, scrie Ziare.com.Senatorul UNPR Sorin Chivu aminteste ca partidul are o alianta politica cu PSD si ca se va inscrie in alegeri, conform calendarului, sub sigla USL, dar ca nu se poate vorbi deocamdata de o fuziune.Viceliderul grupului senatorilor progresisti s-a aratat insa incantat de declaratia lui Victor Ponta legata de acest subiect. "Eu salut punctul de vedere al domnului premier, dar nu pot comenta mai mult. Nu am mandat sa vorbesc in numele UNPR, chiar daca sunt vicepresedinte. Dar va spun punctul meu de vedere: salutara ideea, fiind tot un partid de centru-stanga", a mai spus Sorin Chivu.Liderul PSD Victor Ponta a declarat, sambata, la Murighiol, ca Alianta de Centru Stanga PSD-UNPR va avea, la nivel national, 246 de candidati. Ponta a mai spus ca o posibila fuziune a social-democratilor cu progresistii va fi discutata in 2013, cand PSD urmeaza sa aiba un congres. Astfel, in februarie sau martie 2013 ar trebui sa se ia in discutie aceasta fuziune.