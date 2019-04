PSD a retras sprijinul politic ministrului Toader. „Eugen Nicolicea este o propunere foarte bună“

Comitetul Executiv Național al Partidului Social Democrat s-a reunit, miercuri, la Palatul Parlamentului, pe agenda discuțiilor aflându-se și calendarul mitingurilor electorale din țară și situația unor miniștri, între care Rovana Plumb și Natalia Intotero, care se află pe lista PSD pentru alegerile europarlamentare din data de 26 mai, dar și situația ministrului Justiției, Tudorel Toader.Ulterior, Comitetul Executiv Național al PSD a decis înlocuirea din funcție a miniștrilor Rovana Plumb, Natalia Intotero și Tudorel Toader. În locul acestora au fost agreate ca propuneri deputatul Oana Florea la Ministerul Fondurilor Europene, senatorul constănțean Liviu Tit Brăiloiu la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni și deputatul Eugen Nicolicea la Ministerul Justiției.În acest context, președintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat, la Digi24, că Eugen Nicolicea, propus să preia Ministerul Justiției, știe procedurile, are cunoștințe juridice foarte bune, este foarte riguros, iar partidul are foarte multă încredere în el.„Este o propunere foarte bună. Este un om care știe procedurile, care are cunoștințe juridice foarte bune, care este foarte riguros și în care tot partidul are foarte multă încredere“, a declarat Liviu Dragnea, la Parlament, la finalul Comitetului Executiv Național al PSD.Întrebat despre suspiciunile legate de certificatul de revoluționar obținut de Nicolicea și de facultatea absolvită de acesta, Dragnea a spus: „Există niște suspiciuni la nivelul opiniei publice pentru faptul că Parchetul General nu vrea să ia nicio decizie, nicio măsură în cazul furturilor de case al familiei Iohannis. Mi-au spus niște oameni din opinia publică“.Pe de altă parte, Comitetul Executiv Național al Partidului Social Democrat a adoptat o hotărâre prin care le cere membrilor Guvernului ca, în 45 de zile, să reorganizeze ministerele în așa fel încât să se poată restrânge numărul șefilor din structurile județene.„A doua decizie - li s-a cerut miniștrilor ca, în 45 de zile, să procedeze la reorganizarea ministerelor, în așa fel încât să fie mai puțină șefime în județe. Sunt ministere care au șapte - opt - nouă structuri județene, servicii județene. Dau exemplu Agricultura, care are nouă. Un fermier trebuie să meargă la nouă locații diferite, de regulă în reședința de județ. Se poate restrânge numărul de șefi, să meargă într-un singur loc, nu va fi nimeni dat afară, dar unii șefi o să treacă pe execuție. În acest proces de reorganizare să fie inclusă și descentralizarea pe care au cam uitat-o în cei doi ani de zile, cu toate că s-a tot vorbit despre ea“, a declarat președintele PSD, Liviu Dragnea, la finalul ședinței CExN al PSD.Carmen MOCANU