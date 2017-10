"PSD a ales campania electorală pentru noi pomeni fără fundament şi fără intenţia de a le şi pune în practică"

1

Dragomir,un fel Ganditorul de la Hamangia

Asa cum ne-am invatat,Gheorghe Dragomir s-a oferit sa gandeasca in locul nostru.E gratis.Stati linistiti mai liberalilor,simpatizanti ai dreptei politice,stati linistiti ca Dragomir ne-a scutit de efortul de a cugeta.Dragomir Cuget-Service Srl,sau serviciul/compania care gandeste in locul tau.Dragomir Cuget Service Srl este un fel de agentie de pompe funebre.Cand ti-au murit neuronii dai telefon la Dragomir Cuget-Service PNL.Dragomir nu te ingroapa,Dragomir gandeste in locul raposatului.Pana azi,stiam ca numai pesedeul are o galerie de ultrasi,niste indivizi care in loc de neuroni poarta pe umaeri o nuca de cocos.Faci politica sau jefuiesti,esti puscarias sau nu,ultrasii sunt cu PSD.Pe astia nu-i scoti din ale lor.Pentru ei a gandit Iliescu,Nastase,Ponta si mai recent gandeste domnul Dramp.Domnule Dragomir,dar voi de ce nu ati majorat salariile in educatie si sanatate atunci cand i-ai pupat mana lui Mazare sau cand ati fost la putere alaturi de Tarticeanu,adevaratul liberal.Sa faceti bine sa va vedeti de ale voastre.In tot cazul,pe mine m-ati pierdut de musteriu.