Proteste cu ouă la PDL Constanţa

Proteste cu ouă la PDL Constanța

Aproximativ 300 de sindicaliști constănțeni din Sănătate, Transporturi, Administrație publică și Poliție au ieșit, vineri, în stradă, în semn de protest față de măsurile asumate de Guvernul Boc și, totodată, în încercarea de a-i convinge pe parlamentarii tomitani să voteze moțiunea de cenzură împotriva actualului Executiv. Reprezentanții CNSRL Frăția, Cartel Alfa, BNS, CSDR și ai Sindicatului Cadrelor Militare disponibilizate și în rezervă au scandat, între orele 10.00-12.00, în fața sediului Organizației Județene a PDL Constanța, protestatarii ajungând până la gesturi precum aruncatul cu ouă în sediul partidului. În ideea de a aplana tensiunile și de a găsi o cale de comunicare pe marginea mult disputatei moțiuni, în jurul orei 11.00, liderii principalelor sindicate au purtat o discuție cu trei dintre cei patru parlamentari PDL de Constanța, senatorul Mircea Banias, președintele Organizației Județene a partidului, și deputații Maria Stavro-situ și Constantin Chirilă. În acest context au fost expuse principalele revendicări ale protestatarilor, anume renunțarea la măsura reducerii salariilor bugetarilor cu 25%, respectiv a pensiilor cu 15%. Potrivit declarațiilor lui Marin Neagu, vicepreședintele CNSRL Frăția, protestul de vineri a constituit a doua etapă a mișcărilor sindicale din Constanța, după mitingul de pe 1 iunie. Cariera politică vs. succesul măsurilor de austeritate Senatorul PDL Mircea Banias a reiterat, la finalul discuțiilor, ideea conform căreia măsurile asumate de Guvern se impun în contextul în care, dacă ele nu ar fi luate, bugetul de stat și al asigurărilor sociale nu ar mai putea suporta deloc, începând cu ultimele luni ale acestui an, plata pensiilor și a salariilor. Senatorul constănțean s-a arătat chiar dispus să nu mai continue cariera politică parlamentară dacă aceste măsuri vor da greș. „Sunt conștient că măsurile pe care Guvernul le ia ne afectează. Dar nici nu știu cât mă interesează să am în continuare o carieră politică parlamentară dacă măsurile nu au efectele dorite”, a afirmat senatorul Colegiului 4. Banias a menționat, totodată, că i se pare firesc să își asume, în calitate de parlamentar, eventualitatea unui eșec al acestor măsuri de criză. Nu în ultimul rând, el și-a exprimat convingerea că moțiunea social-democraților, intitulată „Opriți ge-nocidul social!”, nu va trece în Parla-ment și asta deoarece, susține el, există inclusiv parlamentari PSD, dar și PNL care nu au niciun interes ca ea să aibă succes. Despre așa-numitul atac cu ouă asupra sediului PDL Constanța de către sindicaliști, senatorul a precizat că astfel de gesturi sunt de condam-nat, ele neavând un caracter civilizat. Parlamentarii constănțeni PSD și PNL, coalizați pentru votarea moțiunii Tot vineri, pe parcursul celor două ore de protest pentru care, așa cum susține Marin Neagu, sindicaliștii au avut autorizație, liderii sindicatelor au participat, în paralel, la discuții și cu parlamentarii PSD și PNL de Constanța. Astfel, ei și-au explicat punctul de vedere vizavi de moțiunea de cenzură în cadrul întâlnirii cu deputații liberali George Dragomir, liderul PNL Constanța, și Mihai Lupu, dar și cu senatorul Puiu Hașotti. Ulterior, sindicaliștii s-au întâlnit la sediul PSD cu senatorul Nicolae Moga, singurul dintre cei șapte parlamentari social-democrați constănțeni disponibil pentru a asculta revendicările lor. Colegii lui Moga au fost scuzați de senator, care a afirmat că absenții se află în colegiile pe care le reprezintă în Parlament, pentru a discuta cu cetățenii.