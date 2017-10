Protest în faţa primăriei Mangalia

3

Caldura...sufleteasca!

1. Centralele de cartier trecute in administrarea asociatiilor de propietari arondate la fiecare dintre ele; 2. Audit si control financiar incrucisat (de la toate institutiile abilitate ale statului) la fostul si actualul furnizor...Sau, nu se incumeta nimeni? 3. Primaria, sa acceseze fondurile europene, si sa folosesca odata energia eoliana si solara!!!! Dar, ma tem ca, la cata incompetenta (oameni numiti politic, pe posturi strict specializate) este in primarie, sa stie cineva cu ce se mananca... 4. Emigrarea in tarile calde!