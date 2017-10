Protest împotriva eutanasierii câinilor fără stăpâni, organizat la Constanţa

2

Rautatea romaneasca

Pt rezolvarea problemelor maidanezilor s-au cheltuit in Romania sute de milioane de euro. Banii au ajuns in buzunarele unor smecheri, in vile masini, distractii in cluburi si manifestari publice cu mancare si bautura pentru milogi. Prostimea milioaga a consumat banii pt caini si acum vrea moartea lor. Nu cainii trebuie sa moara, ci sa fie luati de pe strazi si hraniti, din banii mocangiilor!!