Senatorul Gigi Chiru:

"Propun ca marilor retaileri să li se interzică să distrugă mâncarea nevândută"

Senatorul Gigi Chiru a susținut, recent, în Parlament declarația politică „Reducerea risipei de mâncare”. Printre altele, parlamentarul constănțean a arătat că fiecare român aruncă, anual, aproape 100 de kilograme de mâncare.„România, una dintre cele mai sărace țări din Uniune, își permite luxul de a renunța anual la cinci milioane de tone de mâncare încă bună pentru consum. Consider că și România poate să se alinieze acestui nou trend european. Suntem prea săraci pentru a risipi, în special mâncarea. Marile supermagazine, cele care trăiesc foarte bine de pe urma românilor, incinerează tone de mâncare bună, în loc să o ofere celor care au cu adevărat nevoie de ea. Pe de altă parte, Direcțiile Generale de Asistență și Protecția Copilului din întreaga țară se plâng din cauza lipsei fondurilor și așteaptă lună de lună rectificări bugetare, pentru a avea banii necesari pentru hrana copiilor din centrele de plasament sau a asistaților sociali. Sunt părinți care, din cauza veniturilor mici, nu au cu ce să-și hrănească copiii și sunt bătrâni care așteaptă lună de lună pachetele cu alimente date de autorități sau de Uniunea Europeană pentru a avea ce mânca”, a spus în Parlament senatorul constănțean Gigi Chiru.Acesta a subliniat faptul că la cumpărături ne place să vedem coșurile pline, chiar dacă nu avem nevoie de tot ce punem în ele, iar acasă ne trezim cu produse expirate în frigider.Parlamentarul a mai spus că statisticile arată că 15% dintre alimentele aruncate nici măcar nu au fost scoase din ambalaj. Această metodă ar veni în ajutorul ONG-urilor care, la rândul lor, prin centrele pe care le dețin, vor distribui mâncarea acolo unde este nevoie.„Fiecare centru mare, supermarket, va fi obligat să încheie contracte cu astfel de organizații și insitutiții publice, prin care să distribuie alimentele spre zonele în care este nevoie. Îmi doresc ca și Constanța să devină un oraș care să aibă un astfel de program pilot, timp de un an-doi, pentru a vedea ce rezultate vom avea. Constanța chiar ar putea deveni un oraș-pilot în care am putea pune în aplicare acest program. Propun ca marilor retaileri să li se interzică să distrugă mâncarea nevândută și care nu a depășit termenul de valabilitate. În plus, pentru a exista o situație corectă față de marile supermaketuri, ar trebui ca, prin donația de mâncare, să li se ofere acestora beneficii fiscale. În acest fel, acestea ar ajuta comunitatea, oferind alimente care încă sunt bune de consum, reducându-se astfel risipa de mâncare. Consider că ar trebui să existe un sentiment de compasiune față de comunitate și tot ce ar putea fi donat, să se facă într-un mod transparent și corect, pentru a-i ajuta pe cetățeni. Nu avem nevoie decât de voință și de inițiativă! Este în puterea noastră să oferim o viață mai bună tuturor românilor!”, a mai spus senatorul Gigi Chiru, în declarația politică „Reducerea risipei de mâncare”.