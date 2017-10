Promisiunile USL privind guvernarea: Un milion de noi locuri de muncă şi impozit diferenţiat

Promisiunile USL privind guvernarea: Un milion de noi locuri de muncă și impozit diferențiat

Ştire online publicată Sâmbătă, 28 Aprilie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

În viziunea sa despre economie, USL a avansat promisiunea de a face un milion de noi locuri de muncă, astfel încât numărul de angajați să devină cel puțin egal cu numărul de pensionari, promițând, totodată, o creștere economică de 4% anual.Obiectivul de creare a un milion de noi locuri de muncă va fi posibil, în viziunea USL, în principal, prin reducerea costului muncii și prin scăderea fiscalității.USL a promis reducerea CAS cu 5% pentru angajatori, reducerea integrală a plății CAS datorate de angajatori pentru un an, precum și zero taxe pentru angajarea în regim part-time și creșterea salariului minim pe economie la 800 lei/lună.USL va păstra plafonul de 16% și va introduce impozitul diferențiat pe venitul salarial cu deductibilități fiscale, astfel: cota 8% - până la 800 lei/lună, cota 12% - de la 800 lei/lună până la 1600 lei/ lună și cota 16% - pentru ce depășește 1600 lei lună.După patru ani de mandat USL promite că TVA va reveni la 19%. USL promite, totodată, deduceri de impozite la jumătate din plata pentru pensie privată și asigurări private de sănătate, cu plafon stabilit.De asemenea, USL va introduce cota redusă de TVA la producția de cereale, pâine, carne proaspătă, lapte și legume (TVA 24%, din care 9% către buget și 15% dedus producătorului).USL promite că va acorda și un card de credit pentru IMM-uri cu valoare cuprinsă între 5.000 și 100.000 de Euro și că va capitaliza CEC și Eximbank, transmite agenția Mediafax.Viziunea USL asupra guvernării, în domeniul economic, cuprinde și plafonarea împrumuturilor guvernamentale pe piața internă. De asemenea, contractarea unor împrumuturi externe nu se va mai face decât pentru investiții.USL promite, totodată, să restructureze ANAF, Garda Financiară și Vama și să desființeze 6.000 de posturi numite politic în perioada 02009-2010.De asemenea, USL promite să plafoneze cheltuielile cu bunurile și serviciile la minus 50% din valoarea actuală, să adapteze acordul actual cu FMI și să negocieze în 2013 un nou acord cu FMI.USL are în vedere, de asemenea, crearea a 50.000 de noi locuri în grădinițe și creșe până în 2016.Viziunea USL în ceea ce privește administrația prevede că funcțiile politice se vor limita doar la miniștri și la secretarii de stat, Uniunea având în vedere ca în prima lună de guvernare să modifice Legea-cadru a descentralizării.Pe de altă parte, USL și-a propus să desființeze Ministerul Dezvoltării, având în vedere că din 2012 se realizează trecerea de atribuții și de competențe de la Guvern către regiuni.USL își propune, de asemenea, să comaseze terenurile agricole și să realizeze gratuit cadastrul pentru acestea.Mai mult, USL își propune ca, până în 2020, să construiască 1.200 de kilometri de autostradă.În ceea ce privește turismul, USL are în vedere să scutească trei ani de la impozitul pe profit investițiile în acest domeniu, să elaboreze un nou act normativ de reglementare a situației plajelor, să amplaseze bariere în larg pentru oprirea algelor, să extindă sezonul estival, să inițieze programul "Prima piscină", cu o cofinanțare de la bugetul de stat.De asemea, există un document intitulat "Cele 15 propuneri ale USL pentru guvernare", care prevede evitarea situațiilor în care premierul nu știe ce documente internaționale își asumă țara, precum în cazul ACTA.USL își propune un dialog susținut cu opoziția, ONG-urile, societatea civilă în legătură cu aderarea la Schengen și cu MCV precum și combaterea politizării corupției.Un alt punct vizează combaterea corupției guvernamentale și "stoparea spolieriibugetului de stat" prin modificarea și aplicarea Legii achizițiilor publice și prin exercitarea controlului Curții de Conturi asupra activității ANAF și ANRMAP.Totodată, documentul USL prevede depolitizarea structurilor deconcentrate și retragerea "Legii Igaș" privind dreptul de a candida al funcționarilor publici, precum și revenirea la valorile pensiilor și salariilor de dinainte de iunie 2010, asumarea unui deficit de 3% convenit cu FMI și modificarea de urgență a Legii responsabilității fiscale, care nu conține niciun articol care să prevadă răspunderea în fața Parlamentului a celor care încalcă legea.Programul USL vizează și reglementarea de urgență a actelor normative privind Fondul de Rezervă al prim-ministrului, anchetarea și controlul "băieților deștepți din energie", respingerea proiectului Roșia Montană, cu "evaluarea corectă pe trei zone: respectul pentru mediu, protejarea interesului național și combaterea corupției politice".USL mai propune pentru guvernare modificarea legislației fiscale, în sensul aplicării unor taxe diferențiate pe venituri, cu impozitarea până la 10% a averilor mari.Același document prevede și creșterea valorii salariului minim la 850 de lei, din asigurări și venituri suplimentare la buget, relansarea companiilor de stat, "nu prin privatizare pe bani puțini și comisionane mari, ci prin asigurarea unui management privat, autentic și prin soluția clasică și sănătoasă a retehnologizării".USL își mai propune "descurajarea UDMR în a mai ridica pretenții și a mai pune condiții (inclusiv în ceea ce privește scindarea pe criterii etnice a UMF Târgu Mureș".Ultima propunere este adoptarea unei legi electorale negociată cu toate partidele și susținută de întreaga clasă politică, precum și promovarea inițiativei legislative a USL privind reducerea numărului de parlamentari la 312.Premierul desemnat, Victor Ponta, a declarat, sâmbătă, într-o conferință de presă la Bistrița, că punctele principale din programul de guvernare al USL, care priveau o eventuală guvernare după alegerile parlamentare, sunt "perfect valabile" și acum.Victor Ponta a fost întrebat dacă Guvernul USL va restitui banii pensionarilor."Eu am prezentat, în plenul Parlamentului, înainte de a ști rezultatul votului și că voi fi desemnat de președintele țării să formez un nou Guvern, punctele principale din programul de guvernare al USL, puncte care priveau o eventuală guvernare după alegeri, în noiembrie, dar care sunt perfect valabile și acum", a declarat Ponta.