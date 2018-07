Promisiuni de investiţii la Spitalul Judeţean Constanţa. "Spitalul nu corespunde nevoilor din acest moment"

Promisiuni de investiții la Spitalul Județean Constanța. "Spitalul nu corespunde nevoilor din acest moment"

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” a rămas mult în urmă față de alte unități medicale din țară. Ani de zile, autoritățile locale au băgat bani cu țârâita, iar sume importante au fost „sifonate” de fostul manager, Dănuț Căpățână, aflat în prezent în pușcărie. Răul făcut nu poate fi reparat peste noapte, dar se fac eforturi pentru a depăși impasul și a aduce spitalul în zilele noastre.Președintele Consiliului Județean Constanța, Horia Țuțuianu, a anunțat, vineri, după vizita ministrului Sănătății, Sorina Pintea, în Spitalul Județean, că unitatea medicală constănțeană va primi 12 milioane de lei pentru investiții în modernizarea secțiilor.„Vom continua reabilitarea secției Obstetrică - Ginecologie și vom începe reabilitarea, modernizarea și dotarea secției de Neurologie, Cenușăreasa Spitalului Județean, așa cum îi spun chiar medicii de aici. Am anunțat în primăvară că vom face aceste lucrări, acum avem și banii pentru a le începe”, a anunțat șeful CJC Constanța.Milioane de lei pentru reabilitarea secțiilor vechiDupă vizita prin spital, ministrul Sănătății s-a arătat nemulțumit de situația în care sunt multe dintre secții, recunoscând însă efortul echipei medicale care este nevoită să facă față unei aglomerări permanente. „Din punctul meu de vedere, cred că ori nu s-a investit suficient, ori s-a investit și nu se vede, dar Spitalul Județean Constanța nu corespunde nevoilor pe care regiunea Dobrogea le are în acest moment. Este un spital regional, care vara devine de interes național. Apoi, avem aici baza NATO și migranți. Se impun lucrări și investiții”, consideră Sorina Pintea.Ministrul spune că banii promiși, cei 12 milioane de lei, vor veni pe parcurs și, pe lângă acestea, vor mai fi alocate sume pentru dotări.„Încă opt milioane de lei sunt aprobați în urma unor solicitări depuse de-a lungul anilor, destinați achiziției de aparatură medicală. S-au investit foarte mulți bani în sănătate, dar, din păcate, rezultatele se văd prea puțin. Tocmai de aceea, vom verifica tot ceea ce se cheltuiește. Nu este o amenințare, dar așa este normal”, mai spune ministrul Sănătății.Timișoara are 17 centre de permanență, Constanța, niciunulSorina Pintea a mai atins un punct vulnerabil al serviciilor medicale din județul Constanța.„Spitalul din Constanța are nevoie de îmbunătățiri urgente. Dar sunt și alte probleme. Am întrebat câte centre de permanență sunt în zonă. Mi s-a spus că niciunul. Am recomandat atunci autorităților să ia exemplul Timișoarei, unde sunt 17 astfel de centre. În plus, sunt necesare puncte ambulatorii care s-ar putea deschide pe perioada verii, pe litoral. În urgență sunt primiți în jur de 500 de pacienți zilnic, în timp ce media este de 300. Este foarte mult, este un efort mult prea mare. De exemplu, ambulatoriul ar putea fi îmbunătățit, iar turiștii s-ar putea adresa ambulatoriului, dacă ar avea program și după-amiaza. Sunt multe lucruri de îmbunătățit”, concluzionează Sorina Pintea.„Timpii de intervenție, la Ambulanță, sunt prea lungi!“Probleme sunt și la Ambulanță, unde ministrul Sănătății recunoaște că sunt timpi prea mari de așteptare.„Au fost detașate echipaje SMURD suplimentare, dar se pare că nu este suficient. Va trebui să detașăm și echipaje de ambulanță. Din ceea ce am constatat, există timpi de intervenție mai lungi la ambulanțe și am înțeles că încă afluxul de turiști nu este mare și că vârful va fi la sfârșitul lunii și în august. Astfel, că, de săptămâna viitoare, vor fi detașate echipaje suplimentare pentru Ambulanță”, precizează ministrul Sănătății.