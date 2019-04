Proiectul „VOTE EU“ încurajează tinerii să contribuie la viitorul Europei

Finalul proiectului “VOTE EU - Encouraging Young Europeans to Vote” a fost marcat cu o ultimă activitate realizată de voluntarii Asociației Youth Vision Constanța, reprezentanții ONG-urilor și ai Direcției Județene de Sport și Tineret, precum și membrii TSD Municipiul Constanța.







27 de tineri, din 9 țări partenere în proiect au luat parte în cadrul acestei acțiuni la sesiuni tematice, mese rotunde și întâlniri cu europarlamentari, deputați și reprezentanți ai administrației locale și ai instituțiilor publice, creând astfel oportunitatea unui dialog între naționalități, culturi și principii democratice, dar și o strategie de promovare a importanței votului.

„Ca voluntar Youth Vision Constanța, am ales să mă implic activ în acțiunile și activitățile de încurajare și motivare a tinerilor din generația mea să iasă la vot. Consider că fiecare dintre noi avem această responsabilitate și trebuie să ne cunoaștem drepturile. Am învățat din acest proiect de ce este importantă participarea noastră la alegerile europene, ca și cetățeni europeni. Îmi doresc ca pe viitor cât mai mulți tineri să-mi urmeze exemplul și să devină mai responsabili față de aceste activități și implicit față de viitorul lor”, a declarat Andreea Nichifor, voluntar Youth Vision Constanța. La Constanța, echipa de tineri implicată în proiect a participat la două workshop-uri ce au inclus teme precum importanța instituțiilor europene, au discutat despre beneficiile care există la nivel european pentru tineri și despre cum pot avea acces la programele adresate tineretului european. Totodată, tinerii voluntari au participat la ateliere creative, în cadrul cărora au elaborat planuri de acțiune cu scopul de a încuraja participarea la vot în mediul urban, rural și online și au realizat Meme-uri amuzante, cu mesaje de impact social pentru participarea la alegerile europarlamentare din luna mai.







„Acesta este cel de-al doilea eveniment pe care îl organizăm pentru a promova importanța alegerilor europarlamentare, eveniment inclus și pe platforma dedataastavotez.eu. Cred cu tărie în puterea dialogului și a cooperării între cei mai importanți factori de decizie ai comunității. Astăzi, societatea civilă, organizații de tineret și instituții publice spun #dedataastavotez. Vom continua acțiunile de informare și conștientizare a comunității referitor la importanța votului din 26 mai 2019 și în perioada următoare”, a declarat Daniela Enescu, președinte Asociația Youth Vision Constanța.

Madlena CĂLUGĂREANU