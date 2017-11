Proiectul privind activitatea de telemuncă, aprobat în Comisia pentru Muncă

Comisia pentru Muncă și Protecție Socială a Camerei Deputaților a dat, recent, raport favorabil la proiectul de lege privind reglementarea activității de telemuncă, prin care salariatul își poate îndeplini atribuțiile în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator, cel puțin o zi pe lună, folosind tehnologia informației și comunicațiilor.Proiectul, inițiat de Guvern, are în vedere flexibilizarea și adaptarea relațiilor de muncă la realitățile socio-economice actuale, în raport cu evoluția dinamică a pieței muncii, urmând să ofere avantaje atât salariatului, cât și angajatorului.Proiectul de lege reglementează modalitatea de desfășurare a activității în regim de telemuncă prin care salariatul, în mod regulat și voluntar, își îndeplinește atribuțiile specifice funcției, ocupației sau meseriei pe care o deține în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator, cel puțin o zi pe lună, folosind tehnologia informației și comunicațiilor.„Activitatea de telemuncă se bazează pe acordul de voință al părților și se prevede în mod expres în contractul individual de muncă odată cu încheierea acestuia pentru personalul nou angajat sau prin act adițional la contractul individual de muncă existent. Refuzul salariatului de a consimți la prestarea activității în regim de telemuncă nu poate constitui motiv de modificare unilaterală a contractului individual de muncă și nu poate constitui motiv de sancționare disciplinară a acestuia”, prevede proiectul aprobat în comisie.Angajatorul are obligația să asigure telesalariatului mijloacele aferente tehnologiei informației și comunicațiilor, precum și instruirea adecvată. Telesalariatul are obligația să își desfășoare activitatea în așa fel încât să nu pună în pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât și alte persoane, mai precizează proiectul.Nerespectarea obligației de a prevedea, în mod expres, în contractul individual de muncă sau într-un act adițional prestarea unei activități în regim de telemuncă se va sancționa cu amendă de 10.000 de lei pentru fiecare persoană.Proiectul urmează să intre în dezbaterea plenului Camerei Deputaților care este for decizional în acest caz.