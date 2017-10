Proiectul lui Palaz pentru asociaţiile de proprietari din Constanţa

Proiectul lui Palaz pentru asociațiile de proprietari din Constanța

Claudiu-Iorga Palaz, candidatul UNPR la Primăria municipiului Constanța, a depus, ieri, la sediul Uniunii Asociațiilor de Proprietari Constanța proiectul său privind asociațiile de proprietari din municipiu.În documentul adresat președintelui UAPC, Marcel Dragu, candidatul UNPR a precizat: „Sunt convins că în urma deselor întâlniri pe care le-am avut, în calitate de prefect, cu membrii uniunii dumneavoastră, am identificat împreună cele mai importante probleme cu care vă confruntați de ani de zile și care au fost ignorate de actuala administrație. Am soluțiile pentru aceste probleme. Vi le supun atenției dumneavoastră cu rugămintea de a le aduce la cunoștința tuturor asociațiilor de proprietari din Constanța”. „Primarul - partenerul UAPC”Intitulat „Primarul - partenerul Uniunii Asociațiilor de Proprietari Constanța”, proiectul conține mai multe puncte prin care rezultatele colaborării dintre Uniune și Palaz se vor îmbunătăți considerabil. Candidatul progresist își dorește, în primă fază, deblocarea comunicării dintre asociații și primar.„În prima săptămână de mandat mă voi întâlni, într-un cadru unitar, cu toți reprezentanții asociațiilor din municipiul Constanța. Ulterior, pe întreaga perioadă a mandatului meu, voi organiza întâlniri și dezbateri secvențiale în cartiere, cu fiecare asociație în parte. Vreau să cunosc problemele asociațiilor, practic ale constănțenilor, nu din biroul de primar, ci din scările blocurilor sau direct din stradă”, afirmă Palaz. Tot în prima săptămână va fi desemnat, la sugestia Uniunii, un consilier care se va ocupa strict de problemele asociațiilor. Mai mult, Palaz are în vedere facilitarea de către primărie a unor cursuri de pregătire profesională pentru președinții, administratorii, precum și comisiile de cenzori din asociațiile de proprietari și obținerea de gratuitate pe mijloacele de transport pentru aceștia. De asemenea, primăria va elabora și distribui materiale informative periodice centrate pe legislația în vigoare, hotărârile de consiliu local, precum și pe răspunsurile la problemele ridicate de reprezentanții Asociațiilor. Asociațiile de proprietari vor avea „cuvânt” în CLCandidatul UNPR dorește ca UAPC să devină parte activă a procesului decizional administrativ. În acest sens, se vor iniția consultări și dezbateri publice înaintea ședințelor consiliului local. De asemenea, prin consilierul primarului, Palaz va acorda asistență de specialitate asociațiilor sau Uniunii, dacă acestea doresc să inițieze proiecte de hotărâri de CL. În paralel, candidatul UNPR dorește să implice fiecare constănțean într-un amplu proiect de înfrumusețare a orașului. „Am în vedere organizarea de ample campanii prin intermediul cărora Primăria va premia cel mai întreținut bloc, cel mai îngrijit spațiu verde din fața blocului, cel mai amenajat loc de joacă pentru copii”, se arată în text. Pentru chiriașii care locuiesc în spațiile locative ale RAEDPP, Palaz are în vedere diminuarea chiriei, precum și adoptarea unei variante facile de achiziționare a acestora.Proiectul lui Palaz se încheie cu principalul punct din programul său electoral: micșorarea costului la gigacalorie. Această acțiune va fi realizabilă, spune el, prin suplimentarea ajutoarelor de întreținere în mod unitar, pentru toți constănțenii, concomitent cu reabilitarea sistemului de distribuție a energiei termice și anveloparea blocurilor.