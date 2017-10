Proiectul locuinţelor ANL, în atenţia administraţiei din Mangalia

1

Vise

Cu toata sinceritatea,este de preferat ca tinerii sa-si faca o viata mai buna in alte orase,cu viitor. Mangalia nu are de unde sa ofere locuri de munca decente,platite decent si asadar cum sa stai linistit fara siguranta ca-ti poti plati ratele? Presupunand ca te mai ajuta cineva din familie,e OK,dar dupa aia? Nimeresti la niste malefici cacanari ca cei de la Daewoo,te dau afara si apoi esti varza,fara sanse . Dragi tineri,plecati cat mai aveti timp si unde!,Mangalia se duce dracului,pe bune....Ia priviti in jur cu luciditate,ce pana mea vedeti bun? Daca va faceti datorii pentru o casa,macar sa fie undeva la loc bun,intr-un oras civilizat,de viitor.