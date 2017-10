Proiectul Legii salarizării unitare, prezentat în Comitetul Executiv al PSD

1

VIATA GREA DE POLITICIAN

Conform traditiei politicianiste romanesti , soarta noastra este hotarata la carciuma . Dupa ce fruntasii PSD , guvernul si parlamentarii convocati , adica cei mai alesi dintre alesi , se vor aseza la masa , nu vor incepe festinul pana cand nu va sosi " Cel mult asteptat " dl Trozniceanu , mai asteptat decat Godot , eroul unei piese de teatru . Si dupa desert si eventual dupa o partida de sanius , se va da citire , proiectului Legii salarizarii , lege care , potrivit declaratiei Liei , va fi aplicata cel putin pana cand PSD va guverna Romania , adica pana in vecii vecilor , amin . Putem constata cum intr-o societate pretins democrata si capitalista , salariile se vor plati nu dupa munca si rezultate , adica dupa valoare , ci dupa merit , acesta constand in faptul ca cineva , adica PSD considera ca meriti salariul daca esti dispus sa facai politica pesedista . Deoarece romanii s-au fript cu ciorba lui Boc si Basescu , au dreptul sa-si puna cateva intrebari legitime : Ce se va intampla cu salariile prevazute de aceasta lege in cazul in care din motive neprevazute sau prevazute va avea loc o noua criza economica europeana sau mondiala ? Se vor reduce salariile si pensile sau se va apela la imprumuturi ? Sau , Doamne freest , nu va mai fi Olguta ministresa Muncii si Justitiei Sociale ? Si apropo de merit si valoare ; Dna Olguta a ajuns ministru datorita meritelor de partid sau valorilor pe care le-a creat pentru natiunea romana ? Faptul ca are problem cu Justitia tine de merit sau valOare ? Intrebarea este valabila pentru toti cei care ne hotarasc soarta . Era un gest mai mult decat patriotic daca intalnirea " de lucru " ar fi avut ar fi fost stabilita la " Caru ' cu Bere " .