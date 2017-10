Proiectul de lege referitor la vânzarea ANL-urilor la preţ de inventar a trecut de Senat

Proiectul de lege referitor la vânzarea ANL-urilor la preț de inventar a trecut de Senat

Proiectul de lege prin care locuințele ANL vor fi vândute la prețul de inventar a trecut, ieri, de Senat. Este vorba, concret, de o inițiativă a parlamentarilor PSD de Constanța Alexandru Mazăre și Eduard Martin, prin care actualii chiriași ai locuințelor ANL vor putea deveni proprietarii apartamentelor în care locuiesc achitând valoarea de in-ventar a acestora, corelată cu inflația din perioada 2004 - 2008, care ajunge la 44%, plus TVA-ul care, în cazul unor locuințe de tip social este de 5%. Prețul concret va fi, în conformitate cu declarațiile senatorului Alexandru Mazăre, în jurul sumei de 500 de euro pe metrul pătrat. Proiectul de lege care amen-dează practic Legea 152/1998 privind înființarea Agenției Națio-nale pentru Locuințe a fost aprobat de senatori cu 44 de voturi „pentru” și 29 „împotrivă” și prevede, conform senatorului PSD al Colegiului 3, ca sumele obținute din vânzarea locuințelor să fie utilizate exclusiv pentru construirea de noi blocuri ANL în localitatea în care s-a realizat transferul de proprietate. Mazăre a mărturisit totodată că proiectul de lege are raport negativ din partea Guvernului dar, chiar și așa, el are, susține senatorul, toate șansele de a trece, săptămâna viitoare, și de votul din Camera Deputaților, aceasta din urmă fiind camera decizională.