Proiectul „Cunoaşte-ţi Comunitatea - Sănătatea înainte de toate”, promovat de liberalii constănţeni

Proiectul „Cunoaște-ți Comunitatea - Sănătatea înainte de toate”, promovat de liberalii constănțeni

Fundația “Brătianu” Constanța și Tineretul Național Liberal Constanța au continuat seria evenimentelor “Cunoaște-ți Comunitatea” cu un eveniment inedit, o expoziție medicală în incinta Centrului comercial Maritimo Shopping Center. Sub numele "Cunoaște-ți Comunitatea- Sănătatea înainte de toate", chiar de Ziua Mondială a Sănătății, mai multe instituții medicale și-au prezentat serviciile constănțenilor. „Ideea noastră a fost foarte simplă. Serviciile medicale private vin în completarea celor de la stat de care ne plângem cu toții. Prin expoziția de astăzi am vrut să aratăm că alternativa privată există și nicidecum nu este atât de costisitoare pe cât se spune în miturile care circulă peste tot. Trebuie să avem grijă de sănătatea noastră și am decis să aratăm comunității cum se face acest lucru”, a spus Simona Siloci, președinta Comisiei de Sănătate din cadrul TNL Constanța.La expoziție au participat Complexul Balnear și de Recuperare CAA Techirghiol, Clinica medicală ABC Medical, Clinica medicală VISAMED, Spitalul clinic de Recuperare și Balneofizioterapie Eforie Nord, Techir Cosmetics, Rețeaua privată de sănătate REGINA MARIA, Clinica dermatologică NOVADERM, Centrul de diagnostic și imagistică EUROMEDIC, Asociația Salvatorilor Voluntari pentru Situații de Urgență și Ovidius Clinical Hospital. Fundația “Brătianu” continuă evenimentele pentru comunitate cu prima ediție a Cupei "Cunoaste-ti Comunitatea!” la baschet care va avea loc pe 12 și 13 aprilie la Sala Flamânda. Participarea este gratuită, iar formularul de înscriere poate fi descărcat de pe pagina evenimentului de pe Facebook.