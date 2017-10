Proiectul „Black Sea is a clean sea“ va avea loc pe plaja din Eforie

Grupul de Dezvoltare Durabilă va desfășura în această vară proiectul „Black Sea is a clean sea” destinat turiștilor și localnicilor care vin pe plajele Mării Negre din județul Constanța. Proiectul se va des-fășura pe plaja Paradise Beach, în zona taberei de copii New Paradise Eforie Sud. Proiectul a fost structurat pe trei campanii. „Nu lăsa deșeurile să îți controleze viața” - desfășurată în perioada 29 iulie - 10 august, și vizează informarea publicului despre starea de curățenie de pe plaje, acțiuni cu voluntarii și strângeri de contribuții, activități comune cu turiștii de pe plajă. „Apa mării este bună de baie” este cea de-a doua campanie ce va fi desfășurată în perioada 11 august - 20 august și constă în activități de informare și conștien-tizare privind calitatea apei de îmbăiere. Ultima campanie se va desfășura sub titulatura „Noul management al plajelor” - cam-panie care vizează dezvoltarea sustenabilă în ceea ce privește managementul plajelor, și se va desfășura în perioada 21 august - 31 august. Potrivit organizatorilor, turiștii și localnicii vor fi implicați în campaniile desfășurate pe plajă. De asemenea, plaja va fi dotată cu coșuri de gunoi, va fi igieni-zată zilnic și vor fi desfășurate activități necomerciale și non profit.