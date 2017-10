Progresiştii merg pe liste comune cu PSD la alegerile europarlamentare

Progresiștii merg pe liste comune cu PSD la alegerile europarlamentare

UNPR va candida la alegerile europarlamentare pe liste comune cu PSD, a declarat, luni, pentru Agerpres, Culiță Tărâță, vicepreședinte al progresiștilor."UNPR merge pe aceeași listă cu PSD și susține necondiționat politica PSD. Am înțeles că UNPR are două locuri eligibile pe listă. Oricum, vă spun că, după calculele mele, PSD va obține un procent însemnat', a declarat Culiță Tărâță, vicepreședinte al UNPR. El a adăugat că cele două poziții eligibile vor fi în primele 12 de pe lista de candidați ai PSD - UNPR.Vicepreședintele UNPR a spus că nu știe cine sunt cei doi candidați progresiști care vor ocupa pozițiile eligibile, însă a subliniat că speră ca organizația județeană Neamț să fie luată în calcul pentru unul din primele 12 locuri de pe listă."Dacă va fi cazul, în primele 12 locuri, va fi luat în calcul și UNPR Neamț pentru că a avut un procent destul de mare la alegerile parlamentare", a afirmat Culiță Tărâță.UNPR deține, prin Culiță Tărâță, singura funcție de președinte de consiliu județean în România. De asemenea, UNPR Neamț are un deputat și un senator, aleși pe listele USL.