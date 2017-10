"Programul de guvernare al PNL prevede TVA de 16%"

1

Programul de guvernare

D-na co-presedinta,deputata,dr in drept PNL,tare frumos vorbiti la Tv si a-ti prostit cetateni cu cele 10 porunci si criteri care ar trebui sa le indeplineasca alesi dvs e dat cu praf in ochii cetateanului si prosteala pe fata,cu marele Dr Dr Prof Boroianu Robert Aurel un mare evazionist,spalare de bani, fraude,prin documente false ,firme vandute falimentate cu paznici a-i servicilor si cu aparare de catre,IPJ,Parchetul si Curtea de Apel C-ta,un mare infractor tot al propuneti peste tot si a-ti declarat ca nu il cunoasteti,si daca a sponzorizat la partid a lipit afise cu lucru bine facut pentru dl Presedinte K.I.Werner a indeplinit cele 10 porunci si a trecut obstacolul.Chiar nu aveti senzatia de intimidare de rusine cand prezentati asemenea indivizi in fata cetateanului.ro.