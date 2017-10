PROGRAMUL DE GUVERNARE al Cabinetului Ungureanu

Ştire online publicată Miercuri, 08 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Programul de guvernare al Cabinetului Ungureanu are, printre direcțiile de acțiune, preocuparea pentru majorarea prudentă a salariilor din sectorul public și a pensiilor în cazul în care condițiile economice vor permite acest lucru. O altă prioritate pentru viitorul cabinet este reducerea numărului taxelor de la 236 în prezent la maxim 100.Printre direcțiile de acțiune introduse in programul de guvernare se numără reducerea deficitului bugetar la cel mult 3% din PIB in anul 2012, preocuparea pentru majorarea prudentă a salariilor din sectorul public și a pensiilor în cazul în care condițiile economice vor permite acest lucru, dar și reducerea numărului taxelor și tarifelor cu caracter nefiscal, de la 236 în prezent la cel mult 100, conform bunelor practici internaționale.Ungurean își propune și să analizeze cu viitorul guvern modalitățile de taxare a marilor averi.Viitorul executiv își mai propune creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene și atingerea unui nivel d cca 20% la finele anului 2012, prin atragerea a 6 miliarde de euro din fonduri europene, astfel: 2,5 miliarde euro în agricultură, din care 1,2 miliarde euro plăți directe și 1,3 miliarde euro pentru dezvoltare rurală, 3,5 miliarde euro din fonduri de coeziune.