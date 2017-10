Programul de asfaltare a străzilor din Medgidia a ajuns la final

1

asta-i asfaltare?

Asfaltarea in Medgidia nu este decat o campanie, probabil, in vederea alegerilor de anul viitor si de ce nu, cele pt. locale. V-as invita dragi ziaristi sa veniti in zona VS-uri, sa luati la pas zonele unde s-au facut trotuare si s-au "carpacit" aleile si va asigur ca veti avea surpriza sa vedeti ce treaba de mantuiala s-a facut. Trotuarele nu au nicio terminatie, poti gasi un trotuar care pe jumatate de lungime are 1 m latime iar pe cealalta jum de lungime poate avea si chiar 2 m. Sunt turnate"in dorul lelii", asa...sa fie.Aleile s-au turnat fara sa se tina cont de canalizari si acum vad ca scobesc asfaltul. Nici astea nu au terminatie, nu sunt turnate pana in trotuar, au ramas zone unde nu s-a pus asphalt. Ce sa mai vorbim, se vede ca nimeni din Primarie nu a coordonat, nu a verificat. Iordache a mers in toate zonele doar sa faca poze dar n-a vazut tigania ce s-a facut. Chiar daca sunt fonduri europene, ma intreb: de ce ne-am batut joc, Iordache? Rusine!