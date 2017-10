Procurorii au început urmărirea penală pe numele lui Adrian Severin, pentru luare de mită şi trafic de influenţă

Procurorii au început urmărirea penală pe numele lui Adrian Severin, pentru luare de mită și trafic de influență

Europarlamentarul Adrian Severin, a cărui imunitate a fost ridicată de Parlamentul European la 23 iunie, s-a prezentat, vineri, la DNA, pentru ceea ce a numit o „discuție preliminară” cu procurorii.Procurorii anticorupție i-au adus la cunoștință învinuirile europarla-mentarului Adrian Severin, în cazul acestuia fiind începută urmărirea penală.„La data de 18 iulie 2011, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au dispus începerea urmăririi penale față de Adrian Severin, Membru al Parlamentului European, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de luare de mită și trafic de influență. La data de 22 iulie 2011, învinuitului i s-au adus la cunoștință acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 3 din Codul de procedură penală”, se arată într-un comunicat din partea DNA.Severin a spus, în cursul zilei de vinerim că va colabora cu DNA pe durata întregii proceduri, considerând că se află „de aceeași parte a baricadei” cu această instituție.„A fost o discuție preliminară și nu voi face nicio declarație pe durata acestei proceduri. Voi colabora cu ei, pentru că mă consider de aceeași parte a baricadei cu ei. Eu astăzi plec în concediu și chiar mă bucur că înainte să plec am avut această discuție”, a mai spus Severin, adăugând că cel mai probabil va avea și alte întâlniri cu procurorii DNA.În primăvara acestui an, reporterii de la Sunday Times au înregistrat o discuție cu europarlamentarul PSD Adrian Severin în care acesta vorbește despre demersurile făcute pentru introducerea unui amendament la o directivă europeană.Reporterii ziarului britanic le-au propus mai multor deputați - un român, un sloven și un austriac - să le plătească 100.000 de euro în schimbul unor amendamente a căror adoptare ar putea-o obține. Cei trei deputați au acceptat, iar Adrian Severin a trimis un e-mail falșilor lobby-iști, afirmând: „Doar ca să știți că amendamentul pe care îl vreți a fost depus la timp”. La scurt timp, el a trimis o factură de 12.000 de euro pentru „servicii de consiliere”.În 20 martie, Parlamentul European (PE) a anunțat deschiderea unei anchete privind acuzațiile de corupție aduse de publicația britanică The Sunday Times împotriva celor trei eurodeputați. Conservatorul austriac Ernst Strasser și fostul ministru sloven de Externe Zoran Thaler au demisionat, europarlamentarul român refuzând să părăsească postul de la PE.