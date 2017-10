„Procentul nu mă sperie. Dacă voi candida mă angajez să câştig“

Gigi Chiru, despre sondajul Cuget Liber:

„Procentul nu mă sperie. Dacă voi candida mă angajez să câștig“

Sondajul de opinie publicat, ieri, de ziarul „Cuget Liber” a iscat diverse dispute. Astfel, în timp ce unii infirmă că ar sta atât de prost în sondaje, alții sunt de părere că, deși procentul este mic, locul în clasament le dă șanse să câștige bătălia finală. Sondajul de opinie a fost efectuat de echipa sociologului Simona Niculae, la comanda „Cuget Liber“, în perioada 15 - 22 decembrie 2011, pe un număr de 500 de subiecți din municipiul Constanța, cu o marjă de eroare plus-minus 4,5%.Președintele PDL Constanța, Gigi Chiru, a declarat că, din punctul său de vedere, sondajul efectuat la comanda „Cuget Liber” privind alegerile locale care vor avea loc în acest an nu este relevant. „Sondajul nu este relevant, este manipulator și are rolul de a demobiliza electoratul constănțean. Într-o singură privință sunt de acord cu acesta și anume ordinea în acest moment, a poziționării viitorilor candidați”, a declarat Gigi Chiru.El a mai precizat că procentul pe care îl are la acest moment nu îl sperie deoarece până acum nu a mai candidat la Constanța, ci numai la Eforie.„Acest procent nu mă sperie. Dacă voi candida pentru Primăria Constanța mă angajez să câștig această bătălie. Pentru mine este important că sunt al doilea la acest moment, deci înaintea altora”, a mai precizat Chiru. „Cuget Liber“ a publicat, ieri un sondaj în urma căruia a reieșit că, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru funcția de primar, 56,2% din respondenți ar vota cu Radu Mazăre, 2,1% Gigi Chiru, 1,3% Anca Boagiu, 1,2% Claudiu Palaz, 0,8% Sever Voinescu, 0,5% Victor Manea, 0,4% Tudor Chesoi, 0,4 alții. Foarte important, 29,2% au spus că nu știu încă pe cine ar vota, în timp ce 7,7% au precizat că nu ar vota. Liberalii spun că USL are mai multConsilierul local liberal Dan Zepa Antonoaea a comentat rezultatele sondajului efectuat de „Cuget Liber“, menționând că, în viziunea sa, nu se explică diferența de 10% dintre procentul obținut de către PDL cu privire la alegerile pentru Consiliul Local la nivelul întregii populații sondate și cel obținut din excluderea nehotărâților. „Nu știu cum s-a ajuns la diferența aceasta în ceea ce privește procentul obținut de PDL. Oamenii sunt întrebați pe cine ar vota pentru Consiliul Local, iar PDL se pare că a obținut un procent de 21,6%, ca apoi să fie prezentat un procent de 10,5%”, a declarat consilierul liberal. „Probabil că au uitat să treacă unu în loc de doi”, a adăugat președintele PNL Constanța, Gheorghe Dragomir. Întrebat cum comentează diferența dintre procentajul obținut de USL, respectiv 63% și cel obținut de un potențial candidat la Primăria Constanța din partea PNL, Victor Manea, care a primit doar 0,5% din voturile celor ce și-au exprimat opțiu-nea în sondaj, Gheorghe Dragomir a replicat: „Dacă sondajul este făcut de voi, este clar. Nu poți face un sondaj de opinie pe 500 de persoane. În muni-cipiul Constanța trebuie efectuat un sondaj pe cel puțin 1.000 de persoane pentru a fi relevant. Noi am făcut un sondaj, un sondaj corect, pe 1.200 de persoane așa cum este recomandat. Acesta arată cifre diferite, USL-ul are cel puțin 80%, iar Victor Manea are mai mult de atât, dar nu vreau să dau aceste informații PDL-ului”. Gheorghe Slabu duce partidul lui Dan Diaconescu în Consiliul LocalLa nivelul de vot pe partide, la întrebarea „Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Consiliul Local, dvs. cu ce partid ați vota?” 30,7% dintre respondenți au indicat USL, 10,5% PDL, 3,2% PP-DD, iar 2,3% PRM. De asemenea, 14,4% dintre respondenți au declarat că nu ar vota, iar procentul non-răspunsurilor a fost 36,9%.Excluzând însă din analiză nehotărâții și persoanele care au declarat că nu ar vota, USL înregistrează 63% din totalul intențiilor de vot, PDL 21,6%, PP-DD 6,6%, PRM 4,6%, iar UNPR 1,7%.În acest context, reiese că partidul lui Dan Diaconescu ar intra în Consiliul Local Constanța. Vizavi de acest sondaj, președintele Partidului Poporului - Dan Diaconescu (PP-DD) de la Constanța, Gheorghe Slabu a spus că este un lucru foarte bun, acesta fiind unul din obiectivele formațiunii politice pe plan local. „Eu știam că avem cam 8%. Sondajul nu face decât să ne bucure să ne demonstreze că munca noastră dă deja rezultate pozitive deși partidul a fost constituit doar de câteva luni. Pe plan local ne-am implicat foarte mult și acest lucru se vede din sondaj”, a spus Gheorghe Slabu.