Problemele Elenei Udrea din declaraţia de avere

Problemele Elenei Udrea din declarația de avere

Ştire online publicată Sâmbătă, 10 Ianuarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele PMP Elena Udrea a declarat, vineri, referitor la faptul că numele său apare în dosarul Microsoft, că „este posibil să fie o neconcordanță în declarația de avere” din 2009, arătându-și disponibilitatea de a „lămuri” subiectul în fața autorităților și susținând că este vorba despre un împrumut acordat de soțul său, Dorin Cocoș, unei firme pe care acesta o deținea, împrumut despre care ea nu știa, informează Mediafax.„Admit că este posibil să fie o neconcordanță în declarația de avere din anul respectiv și îmi arăt toată disponibilitatea să lămuresc acest subiect, în fața presei ori a autorităților. Realitatea este că nu am știut de faptul că fostul soț și-a împrumutat propria firmă și, că de fiecare dată, am trecut în acea declarație de avere tot ceea ce mi-au comunicat contabilii lui. Probabil că nici el nu și-a dat seama că este ceva în neregulă având în vedere că și-a împrumutat propria firmă, mai ales că a fost un împrumut la vedere, în acte, deci nu s-a încercat nicio metodă de ascundere a acestui împrumut”, a precizat Udrea.Ea a arătat că, de-a lungul timpului, a declarat toate bunurile și conturile lui Dorin Cocoș, care erau „mult mai mari” de 100.000 de euro.„De-a lungul timpului, am declarat toate bunurile și conturile lui Dorin Cocoș - care erau mult mai mari de 100.000 de euro. Nu se pune problema să fi încercat cineva să-i păcălească pe cei de la ANI”, a explicat Elena Udrea.Udrea crede, pe de altă parte, că legea are „o incoerență” și, dacă unul dintre soți „ascunde” de celălalt o sumă de bani, celălalt se face vinovat că nu a știut de acea sumă și nu a declarat-o.