Probleme pentru senatorul Alexandru Mazăre. ANI l-a prins cu conturi nedeclarate în Israel

Burghezia roșie, militarist-seKurista

Nu e corect, d'le, "burghezia proletara", ci burghezia roșie de care Marx a avertizat. După școala profesională, am muncit in Șantierul naval. Îmi amintesc de toți - șefi de echipa, maiștri si chiar si "inginerii" - nu erau burghezi. Militaratii si seKuristii au format burghezia roșie creată de Ceauș, sperând ca nu vor TRĂDA. Dar au făcut'o! Si au nenorocit Țara prin progeniturile lor. "Marii" politicastri postdecembriști in frunte cu Bashitler, Nastase, Tariceanu, Paturiciu, etc, sunt fii de militarati-ceaușiști. Știu ce afirm, pt ca eu am fost victima lor. Am fost batjocorit si umilit, așa cum sunteți voi acum, de o mafie militarata din sinisterul transporturilor ce l'au aparat pe un nebun pe nume Bizdic, Tzigan-Turc din Strehaia numit comandant(?) pe aeroport. Nemaisuportand umilința, am decis sa fug din țara mea. După "schimbare", nebunul l'a păcălit pe Bashitler ce l'a Avansat in sinister. Prin AMENINȚARE, si'a angajat fiica la Kogălniceanu unde șef(Romatsa) e un fost "apropiat" al meu pe nume Onofrei. Când am aflat, am rămas siderat. Onofrei, de FRICA, a perpetuat...bizdicismul. Am înțeles si de ce - n'a avut încotro si s'a..."decadentizat", ca e la moda kkpIUDAlista , muiere mult mai tânara, mașini scumpe si vile grotești. Ei, copiii călăilor noștri, au devenit călăii copiilor noștri. Burghezia Roșie Satanica, militarist-seKurista! Tinerii trebuie sa ÎNVEȚE ca Zsidanii Bolșevici ce l'au ucis pe Ceauș, sunt acum kkpIUDAlisti de teapa unor Schwartzenebumu si Morgenstern ce au jefuit județul prim mafia Mazăre.