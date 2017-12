Probleme la Primăria Bărăganu. Magdalena şi Titu Neague, trimişi în judecată de DNA

Probleme la Primăria Bărăganu. Magdalena și Titu Neague, trimiși în judecată de DNA

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța au dispus, vineri, trimiterea în judecată, în stare de libertate, a actualului primar al comunei Bărăganu, Magdalena Neague, pentru săvârșirea infracțiunilor de folosire sau prezentare cu rea credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene în formă continuată și fals în înscrisuri sub semnătură privată.În același dosar a fost trimis în judecată și soțul primăriței, Titu Neague, fost primar la data săvârșirii faptelor. El este acuzat de complicitate la folosirea sau prezentarea, cu rea credință, de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene în formă continuată și fals intelectual în formă continuată. Totodată, anchetatorii au trimis în judecată, pentru aceleași infracțiuni, și firma SC „La Titu Frumosu” SRL.În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut că, în perioada 2015 - 2017, inculpata Magdalena Neague, în calitate de administrator împuternicit al S.C. „La Titu Frumosu” SRL, beneficiind de ajutorul inculpatului Titu Neague, a depus, cu rea-credință, la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), mai multe documente false, inexacte sau incomplete, în scopul de a obține în mod injust sume de bani în cadrul schemelor unice de plată, pentru suprafețe de teren pe care fie nu le lucrase, fie nu le deținea în baza unor documente justificative perfect valabile.Conform anchetatorilor, o parte din aceste documente au fost puse la dispoziție de către primarul comunei Bărăganu, de la acea vreme, respectiv inculpatul Titu Neague.„Prin aceste demersuri, inculpata Magdalena Neague a obținut pe nedrept fonduri nerambursabile în valoare totală de 1.547.889 lei, sumă cu care Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură s-a constituit parte civilă în cadrul procesului penal”, susțin procurorii DNA.În cauză, s-a instituit măsura popririi asiguratorii asupra conturilor deținute de către inculpații Magdalena și Titu Neague, precum și SC. „La Titu Frumosu” SRL. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanța cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.Reamintim că Magdalena Neague este primar al comunei Bărăganu de numai o lună de zile, atunci când în mai multe localități din țară au avut loc alegeri anticipate. Fostul primar al comunei Bărăganu, Titu Neague, este soțul Magdalenei Neague. El a pierdut mandatul de primar în luna februarie, după ce prefectul județului Constanța a decis demiterea pe motiv că Titu Neague a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare pentru instigare la distrugere. Atât Magdalena Neague, cât și soțul ei sunt membri PSD. La alegerile de luna trecută, Magdalena Neague a beneficiat de susținere totală din partea partidului de guvernământ și a câștigat fără probleme Primăria Bărăganu.