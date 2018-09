Probleme între Orban și Blaga? Liderul PNL infirmă: "Nu există nicio problemă"

Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sâmbătă, la finalul Biroului Executiv al partidului desfășurat la Sibiu, că nu există nicio problemă între el și Vasile Blaga și între vechii liberali și foștii democrat-liberali.„Nu există nicio problemă. La ora actuală, în Partidul Național Liberal există doar membri ai PNL și membrii PNL acționează unitar pentru ca partidul să câștige alegerile, să creeze cu adevărat o șansă pentru români”, a spus Ludovic Orban, citat de Agerpres.Întrebat cum comentează faptul că surse din partid susțin că nu are o relație bună cu Vasile Blaga, Ludovic Orban a răspuns: „Nu le ascultați”.Vasile Blaga a fost prezent la întâlnirea de la Sibiu însă cei doi nu au fost văzuți împreună.În altă ordine de idei, președintele Klaus Iohannis, prezent la întâlnirea liberalilor de la Sibiu, le-a transmis acestora să fie un partid consolidat pentru a putea câștiga alegerile din 2019.„Am discutat despre cum va fi, în 2019, președinția Consiliului Uniunii, Summitul din Sibiu, am discutat mai multe lucruri și m-am bucurat că acum, la sfârșit, am reîntâlnit și câțiva oameni cu care am lucrat împreună în Sibiu. În ansamblu, atmosfera este una foarte bună și cred că toți vom pune umărul să ieșim foarte bine în 2019”, a afirmat Klaus Iohannis.