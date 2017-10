Probleme în PSD Constanţa. Partidul racolează candidaţi pentru primării de la "concurenţă"

Probleme în PSD Constanța. Partidul racolează candidați pentru primării de la "concurență"

Cu doar câteva luni înaintea alegerilor locale, PSD Constanța nu are încă toate cărțile făcute pentru scrutinul electoral din luna iunie. Dacă în alți ani, se știa cu mult timp înainte care sunt candidații la primăriile din județ, în aceste momente, social-democrații au probleme pe această temă și au ajuns să racoleze oamenii PNL-ului.Lăsând la o parte comunele unde oamenii nu se mai înghesuie să prindă funcția de primar, nici în marile localități PSD nu reușește să aibă proprii candidați din rândul partidului. Așa se face că există zvonuri cum că liberalul Dumitru Bocai, fost primar al orașului Ovidiu în urmă cu patru ani, va candida la alegerile din iunie, sub umbrela PSD, după ce actualul primar George Scupra, care a câștigat mandatul sub umbrela PSD, a trecut, în urmă cu o lună, la PNL.Un alt personaj „parașutat” de la PNL la PSD este consilierul local Florea Constandin, din Techirghiol. Și acesta va candida la alegerile din vară pentru Primăria Techirghiol, însă nu din partea liberalilor, ci a social-democraților. Pe de altă parte, în momentul de față, PSD nu are încă un candidat pentru Primăria Cernavodă, acolo unde încă se fac sondaje, iar la Mangalia, în urma refuzului lui Zanfir Iorguș, de-abia acum câteva zile s-a decis ca Paul Foleanu să intre în cursa pentru câștigarea fotoliului de primar.Și, de parcă nu era suficient că au probleme cu marile orașe, recent, primarii comunelor Topalu și Cerchezu au anunțat și ei că nu mai vor să candideze pentru un nou mandat. Practic, primarul comunei Topalu, Gheorghe Murat, a invocat că este bolnav și dorește să-și vadă de sănătate, iar Ion Constantinescu, de la Cerchezu, a invocat probleme personale.La toate acestea, PSD a mai pierdut primari cu ștate vechi încă de anul trecut, atunci când prefectul a decis să-i demită pe cei care aveau probleme cu Agenția Națională de Integritate sau cu Justiția.Astfel, șeful administrației publice din Negru Vodă, Ion Nicolin, a fost demis din funcție. Decizia prefectului a avut drept temei juridic raportul final emis de ANI prin care Nicolin a fost declarat incompatibil, deoarece a exercitat simultan atât funcția de primar, cât și pe cea de reprezentant în Adunările Generale ale Acționarilor SC RAJA SA. v v vConstantin Micu, de la Tuzla, și Dumitru Dedu, de la Mircea Vodă, sunt alți doi primari care au plecat, anul trecut, de la conducerea primăriilor după ce au fost condamnați penal, cu suspendarea condiționată a pedepselor.În 2013, primarul comunei Mircea Vodă, Dumitru Dedu, de la PSD, a fost condamnat definitiv de instanță la 1,6 ani de închisoare cu suspendare. El fusese trimis în judecată de DNA, fiind acuzat că a folosit și prezentat documente ori declarații false, inexacte ori incomplete care au avut ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene.Primarul din Tuzla, Constantin Micu, de la PSD, a fost condamnat la 1,6 ani de închisoare cu suspendarea condiționată a executării pedepsei pentru delapidare. Anchetatorii l-au trimis în fața instanței după ce au descoperit că s-a folosit de cardurile primăriei pentru a alimenta cu combustibil autoturisme ce nu se aflau în proprietatea administrației locale, producând astfel un prejudiciu primăriei în valoare de 5.000 lei.Primarul din Mircea Vodă, Dumitru Dedu, mai are și alte dosare penale pe rol și nu a atacat ordinul prefectului. De altfel, el a anunțat că nu mai dorește să candideze la alegerile din 2016. În schimb, cel de la Tuzla consideră că nu s-a procedat corect, astfel că a atacat în contencios administrativ ordinul prefectului. Ba, mai mult, el a anunțat că mai vrea încă un mandat la Primăria Tuzla în caz că va câștiga în instanță. v v vO altă localitate unde PSD a rămas încă de anul trecut fără primar este comuna Lipnița. În 2015, șeful administrației locale, Florin Georgel Onescu, a decis să-și dea demisia invocând motive personale. El a spus că a luat această decizie, deoarece dorește să-și dedice mai mult timp familiei și afacerilor personale.Și edilul comunei Rasova, Mihalache Neamțu, a ales, în 2014, să-și dea demisia din fruntea administrației locale invocând probleme de sănătate, dar și lipsa resurselor pentru dezvoltarea comunei. Totodată, în luna mai a anului trecut, primarul Radu Mazăre a ales să demisioneze după 15 ani în care a condus Municipiul Constanța.