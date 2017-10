Deputatul Mihai Lupu:

"Probabil că Tudor Nădrag are impresia că este încă în PDL"

Deputatul constănțean din partea PNL Mihai Lupu a comentat decizia primarului orașului Hârșova, Tudor Nădrag, de a candida pe colegiul său la alegerile parlamentare de la începutul lunii decembrie. Acesta a apreciat declarațiile edilului ca fiind „neserioase” și a precizat că Nădrag ar trebui să-și amintească faptul că nu se mai află în Partidul Democrat Liberal.Mihai Lupu a menționat că Tudor Nădrag este liber să candideze pentru postul de deputat pe Colegiul 2, însă, înainte de luarea unei astfel de decizii, trebuie să se gândească la faptul că se află într-o alianță.„Trăim într-o țară liberă și poate candida pentru ce funcție dorește. Totuși, cred că domnul Nădrag încă are impresia că este în PDL. Dânsul nu conștientizează că se află într-o alianță, în cadrul căreia s-a stabilit deja că parlamentarii aflați pe funcție își vor păstra colegiile. Din punctul meu de vedere, declarația dânsului este hazardată și nu poate fi luată în serios. M-am amuzat când am văzut că s-a autonumit «devoratul de liberali» și a spus că el mănâncă liberali pe pâine. Asta ține de inteligența fiecărui om. Dacă domnul primar a rezolvat toate problemele oamenilor din Hârșova și consideră că trebuie să treacă la un alt nivel, este problema dânsului. Eu consider că PNL are o colaborare corectă cu colegii din PSD - de câțiva ani facem opoziție împreună -, și luptă pentru aceleași cauze. Noi am stabilit deja în cadrul USL că ne vom păstra colegiile pentru care am candidat. Din acest motiv, cred că domnul Nădrag nu va avea susținerea PSD. Cu privire la ce a declarat dânsul, rămân la părerea mea cum că domnul Nădrag este mult mai inteligent când tace”, a declarat deputatul liberal.Referitor la negocierile din cadrul USL cu privire la împărțirea colegiilor, Lupu a replicat: „Încă nu s-au finalizat negocierile, dar cred că vor exista suplimentări pentru Partidul Național Liberal, în sensul că, pe lângă cele trei posturi deținute deja, vom obține și altele. Pot să vă spun ca la nivel național va exista o egalitate între posturile deținute de PSD și cele deținute de PNL. De asemenea, cred că vor mai exista și câteva candidaturi ale membrilor UNPR, în urma semnării protocolului de colaborare cu PSD. Totuși, nu cred că va fi vorba de așa ceva la Constanța. Concluziile vor fi trase cel mai probabil sâmbătă. După această zi, vom putea discuta concret despre cifre și nume”.Reamintim că fostul primar PDL, actualmente PSD, Tudor Nădrag a declarat, în urmă cu câteva zile, că va candida pentru un post de deputat pe același colegiu pe care va candida și liberalul Mihai Lupu. Acesta a precizat că, din punctul său vedere, are șanse mari să câștige scaunul la care aspiră, pentru că, spune el, i-a ajutat pe locuitorii care ar urma să-l voteze.Mai mult de atât, Nădrag a precizat că dacă nu va avea susținerea partidului, va candida pentru funcția anterior menționată din postura de independent.