Pro România nu susţine moţiunea de cenzură a PNL

Pro România nu susține moțiunea de cenzură a PNL

Ştire online publicată Joi, 16 Noiembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Parlamentarii Pro România nu susțin moțiunea de cenzură inițiată de liberali, au anunțat, ieri, copreședinții formațiunii, Victor Ponta și Daniel Constantin, care au argumentat că schimbarea Guvernului în aceste momente nu aduce niciun beneficiu țării.„Nu votăm moțiunea, chiar nu am înțeles de ce o fac. Am discutat între noi ce câștigă România cu moțiunea de cenzură a PNL și nu am reușit să găsim un răspuns pozitiv. Nimic nu se câștigă, eventual o nouă criză politică. Și ne gândim cu toții dacă nu cumva schimbarea Guvernului Tudose e de fapt o criză care să ne aducă unde am fost și în vară. S-a mai schimbat un guvern și a fost mai bine?”, a declarat Victor Ponta, la un post de televiziune.Potrivit fostului premier, problema principală este de a avea o coerență guvernamentală, de a nu mai avea decizii luate la partid.„Bugetul României, bugetul Guvernului este scris în acest moment de doi oameni care nu au nicio calitate în Guvern (Sevil Shhaideh și Darius Vâlcov - n.r.). Și, din acest motiv, îmi pare rău, dar demersul PNL este un demers care, în acest moment, nu poate aduce absolut nimic bun pentru România privind moțiunea de cenzură. Sigur, se face o moțiune de cenzură ca să se prefacă PNL că e opoziție, în realitate opoziția suntem noi, în acest moment, pentru că vorbim despre problemele reale ale guvernării și oferim soluții. O să facem noi când e cazul o moțiune de cenzură și ceilalți sunt convins că o vor sprijini”, a explicat liderul Pro România.El a menționat că toate măsurile criticate sunt impuse de Dragnea, Vâlcov și de oameni care nu sunt în Guvern și a pledat în context pentru o altă majoritate în Parlament.