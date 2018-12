Pro România, apel pentru susținerile legislative privind autismul

Reprezentanții Pro România au făcut apel, ieri, la reprezentanții majorității din Camera Deputaților, să susțină propunerile legislative privind depistarea precoce a copiilor cu tulburare de spectru autist și cele privind înființarea unui registru unic de evidență, după ce Senatul a respins aceste modificări la Legea 151/2010.Liderul formațiunii, Victor Ponta, a precizat că proiectul a fost elaborat în baza propunerilor făcute de către ONG-urile din domeniu și are susținerea Ministerului Sănătății, dar că PSD nu le sprijină, din cauză că vin din partea unui deputat Pro România.„Pur și simplu, modificările făcute de către deputatul PSD Gabriela Podașcă nu mai sunt acceptate de PSD când e vorba de deputatul Pro România Gabriela Podașcă. Liderul de grup de la Senat de la PSD a zis: «Da, erau bune când era la PSD, acum pentru că e la Pro România nu mai sunt bune și nu le mai admitem»”, a spus Ponta, în cadrul unei conferințe de presă, citat de Agerpres.Deputatul Gabriela Podașcă a declarat că propunerile de modificare a Legii 151/2010 vor intra, săptămâna viitoare, în dezbaterea Camerei Deputaților.„Pe de o parte avem nevoie de o depistare precoce a tulburării de spectru autist, prin obligativitatea aplicării screening-ului de către medicul de familie pentru toți copiii cu vârsta sub trei ani. Pe de altă parte, vorbim de înființarea unui registru unic de evidență a tuturor persoanelor diagnosticate cu TSA, registru care ar urma să fie înființat și gestionat de către Ministerul Sănătății. Ultima propunere: un acces liber și gratuit la servicii specializate integrate de sănătate, educație și sociale pentru aceste persoane. Partea bună este că Guvernul a apreciat acest proiect legislativ și a dat un punct de vedere favorabil. Partea proastă este că în momentul în care acest proiect a intrat în dezbatere la Senat, vedem că raportul votat de către colegii din Senat elimină două puncte extrem de importante și extrem de așteptate de către ONG-urile cu care am lucrat în construirea acestui proiect. Și mă refer la depistarea precoce și aplicarea acelui screening la copii cu vârsta sub trei ani și pe de altă parte, la înființarea acelui registru unic, gestionat de către Ministerul Sănătății”, a spus ea.Podașcă a adăugat că în timpul dezbaterii de la Senat inițiatorilor nu le-au fost prezentate argumentele pentru excluderea celor două puncte din raportul final. Pe de altă parte, ea a subliniat că cele două măsuri nu au un impact financiar semnificativ.