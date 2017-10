PRM Constanţa se mută în casă nouă de sărbători

1

Teparul de la P.R.M.

presedintele Mircea Stoian (PRM) are doua firme una de constructii si una in domeniul naval la nici una dintre aceste firme muncitorii nu au fost retribuiti, si nici nu mai raspunde la tel noi nu avem ce minca desii am muncit,este corect???? sa fiu contrazis daca ere cu ce???.