Priorităţile guvernării Cioloş: alegeri comasate şi primari votaţi în două tururi

Prioritățile guvernării Cioloș: alegeri comasate și primari votați în două tururi

Premierul desemnat Dacian Cioloș a făcut public, ieri, programul de guvernare pe care îl va prezenta, astăzi, în Parlamentul României. Din document reiese că Guvernul va funcționa pentru o perioadă de un an și își va concentra activitatea pe mai multe obiective, primul dintre ele fiind întărirea democrației elective și a sta-tului de drept care să creeze premisele resetării mediului politic din România. Revizuirea sistemului de imunități și aplicarea strictă a regimului de incompatibilități sunt incluse în planul de măsuri al noului Guvern Cioloș. Potrivit programului de guver-nare transmis Parlamentului, planul Guvernului Cioloș cuprinde modificarea de urgență a legislației electorale astfel încât primarii și președinții de consilii județene să fie aleși în două tururi de scrutin, alegerile să fie comasate și toți aleșii să aibă mandat de cinci ani, ceea ce ar însemna revizuirea Constituției.Printre prioritățile noului guvern, mai figurează eliminarea pragului pentru consiliile locale, reducerea numărului de semnături pentru independenți, posibilitatea asocierii unor independenți pe liste pentru consiliile locale, facilitarea creării de secții de votare pentru diaspora, acolo unde există o prezență semnificativă a cetățenilor români, obiectivul fiind acela că niciun proces electoral din România să nu mai fie vreodată pus sub semnul întrebării din cauza modului de organizare.În același timp, programul prevede și un proiect de comasare a alegerilor prin uniformizarea tuturor mandatelor la cinci ani și alinierea datelor pentru alegerile prezidențiale, parlamentare, europarlamentare și locale.Totodată, în programul de guvernare este prevăzută susținerea fără rezerve a independenței justiției și a continuării luptei împotriva corupției, dar și proiecte privind alte domenii precum sănătatea, educația, mediu, energia, administrația publică, cultura, transporturile și infrastructura.Parteneriatul cu SUA, reper al politicii externeÎn ceea ce privește politicile și domeniile economice prioritare, obiectivul major al acestui Guvern este acela de consolidare a parametrilor macro-economici, a perspectivelor de dezvoltare durabilă a țării.În acest sens, Guvernul se va concentra pe identificarea și eliminarea vulnerabilităților în absorbția fondurilor europene.„Guvernul va angaja contacte imediate cu toate serviciile Comisiei Europene responsabile de gestionarea diverselor instrumente financiare și va identifica soluții rapide de implementare și eliminare a blocajelor.Pe planul agendei europene și de politică externă, România trebuie să se poziționeze ferm în contextul geo-politic actual, care devine din ce în ce mai complex și dificil. Coeziunea politică în cadrul Uniunii Europene a fost erodată în ultimul an de crize profunde, cea a monedei Euro, provocarea sistemului actual de Tratate venind din partea Marii Britanii, criza fără precedent a migrației către Europa, sau atacurile teroriste de mare amploare din Franța. Toate aceste crize au expus lacune în arhitectura juridică și instituțională a Uniunii, care trebuie rezolvate printr-o desăvârșire a procesului de integrare în domenii precum piața unică, monedă comună, sau cadrul de funcționare a spațiului Schengen”, se precizează în document.La nivel internațional, Cioloș susține că România se găsește la confluența unor fenomene globale cu urmări profunde în agenda internă, sau europeană, a țării.„Parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii a fost și rămâne reperul central al politici externe a Ro-mâniei. Politica promovată de Federația Rusă în vecinătatea estică a Uniunii Europene, și a României, ge-nerează o instabilitate continuă, cu efect de durată, față de care România trebuie să găsească răspunsuri și strategii adaptate”, se mai spune în programul de guvernare.