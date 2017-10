Prioritatea zero este sprijinul comunităţilor şi a cetăţenilor puternic afectaţi de situaţia de iarnă

Prioritatea zero este sprijinul comunităților și a cetățenilor puternic afectați de situația de iarnă

Președintele Traian Băsescu a declarat, ieri, la Palatul Cotroceni, că prioritatea zero în acest moment este legată de sprijinul comunităților și a cetățenilor puternic afectați de situația de iarnă. De asemenea, președintele a făcut declarații referitoare la consultările pe care le-a avut cu partidele parlamentare. „Nu putea fi omis din discuții subiectul situației cetățenilor. Le mulțumesc militarilor pentru devotamentul și eficiența intervenției. Le mulțumesc celor de pe ambulanțe, drumarilor. Am observat că simțul civic a făcut ca grupuri de oameni să acționeze în susținerea bătrânilor care nu puteau să se deszăpezească”, a declarat tarian Băsescu vizavi de situația din țară. Pe de altă parte, el a precizat că a propus partidelor să se discute condițiile în care opoziția poate reveni în Parlament. „Propunerea pe care le-am făcut-o partidelor a fost să se semneze un protocol la nivelul tuturor partidelor parlamentare. Nu există opoziție din acest punct de vedere, dar trebuie să avem convingerea că există o majoritate care susține semnarea tratatului. Sper ca în timpul cel mai scurt să fie redactat protocolul. Nu există niciun fel de pericol ca populația să rămână fără energie. Probabil se va sista orice export până la revenirea consumului în parametrii normali. România are resurse să asigure energie electrică pentru populație. Prioritatea zero în acest moment este legată de sprijinul comunităților și a cetățenilor puternic afectați de situația de iarnă”, a mai spus șeful statului.