"Prioritatea mea rămâne accesarea fondurilor europene"

curent electric si strazi

Da fantastic de frumos jardiniere , flori, lac si fonduri nerambursabile . Dar oare nu e mai important sa asigure curent electric in Eforie Sud proiect 12 si sa asfalteze strazile din acel cartier ? El stie ca acei locuitori din proiect 12 sunt mintiti de ani de zile el stie ca au fost pacaliti sa investeasca si sa isi construiasca in acea zona iar acum.....sunt bataia de joc a primariei care le percep taxe la fel cum platesc cei din centru fara sa beneficieze de curent electric , strazi trotuare etc .....rusine domnule primar Poate cu aceasta ocazie ceva reporteri de la Cuget se deplaseaza sa vada cum si de cati ani traiesc cum traiesc acei locuitori