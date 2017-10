Prinţul Paul, recunoscut drept membru al familiei regale. Casa Regală: Această decizie nu creează niciun drept dinastic

1

Casa Regala a Romaniei

Tatal "printului" Paul, Mircea, este nascut dintr-o casatorie nerecunoscuta in Romania intre regele carol si o aventuriera,zizi lambrino(in franceza,zizi=puta).Aceasta Lambrino neavand nimic cu tronul Romaniei nu poate da nastere unui succesor la tron ci a unui batard,copil din flori.Regina , mama, lui Mihai era in viata si Regina cu toate drepturile.Dupa ce Carol si-a topit intreaga avere la Lisabona cu aceasta dama,s-a intors in tara, l-a indepartat pe fiul lui legitim,Mihai, de la tron pentru asi reface averea si a repleca cu buzunarele pline din nou;Acest Mircea,frate vitreg la Regelui Mihai 1,a dat nastere lui asa zisul "print" Paul.Deci ce are fiul unui copil din flori cu succesiunea fireasca si apartenenta la casa regala?Imaginativa Regina Angliei sa aiba o aventura si un batard nascut inaintea lui Charls?Ce drept ar avea acesta in familia regala?Paul a castigat procesul la Lisabona pentruca bunicul lui a lasat o avere acolo,la Paris ptca era vremea comunista la noi si acum in Romania pt incompetenta judecatorilor in astfel de situatii.Asa ca Dl;Paul cu familia ar fi indicat sa-si faca bocceaua si sa plece de unde a venit,iar noi sa avem respectul cuvenit fata de Rege si Casa Regala.